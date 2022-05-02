В Финляндии собирают подписи за лишение гражданства трех российских олигархов 2.05.2022, 21:05

Они из близкого окружения Путина.

В Финляндии инициировали сбор подписей за лишение гражданства российских олигархов Геннадия Тимченко и Бориса и Романа Ротенбергов, являющихся лицами из близкого окружения президента РФ Владимира Путина и попавших под западные санкции за войну РФ против Украины.

Об этом сообщает Yle.

Петиция появилась на сервисе, администрируемом Министерством юстиции, через который граждане с правом голоса могут предлагать изменения в законодательство и подобные инициативы. Вопрос передается на рассмотрение парламента, если инициатива собрала от 50 тысяч подписей в течение шести месяцев.

Авторы инициировали лишение гражданства Финляндии лиц, имеющих гражданство другой страны и получивших паспорт страны по заявлению, которые попали под санкции США, Британии или ЕС. В этих санкционных списках трое российских олигархов, имеющих гражданство Финляндии - Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и его сын Роман Ротенберг.

Авторы петиции аргументируют, что санкции Запада свидетельствуют о том, что эти лица представляют угрозу для репутации и экономики Финляндии.

"Многие журналистские расследования доказали, что эти люди использовали Финляндию для отмывания грязных путинских денег, и они не достойны оставаться гражданами этой страны… В Финляндии не было системы "золотых паспортов", но любая связь с Путиным и его режимом - токсична", – говорит соавтор инициативы Кирилл Кириллов.

По его словам, сначала они планировали создавать петицию конкретно против Тимченко и Ротенбергов, но в Минюсте вернули петицию на доработку, чтобы её нельзя было расценить как оскорбление чести и достоинства.

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