Данилов: С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию 12 2.05.2022, 21:10

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Алексей Данилов

Мирного договора с Россией быть не может.

Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию. Чем быстрее они это сделают, тем больше пользы будет для их страны. Что касается гарантий других стран – это не простой вопрос. Он новый для современного мира, такого не было за последние годы", - объяснил он.

Также Данилов подчеркнул, что переломный момент войны еще не состоялся, впрочем, он точно будет, учитывая объемы военной помощи, которую Украина получает от западных партнеров.

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