Во Львове вышла замуж медсестра из Лисичанска, потерявшая ноги из-за подрыва на мине 6 2.05.2022, 21:15

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Трогательное свадебное видео.

В понедельник, 2 мая, в больнице Львова медсестра Оксана из Лисичанска вышла замуж за своего избранника Виктора.

Об этом пишет Первое медицинское объединение Львова в Facebook.

Трагедия произошла 27 марта. Оксана с Виктором возвращались домой по знакомой тропе. Она шла впереди, он за ней. Раздался взрыв. Виктор не пострадал, а вот Оксане оторвало ноги и четыре пальца левой руки.

Первую помощь женщина получила в Лисичанской больнице. Там ей выполнили сразу четыре операции. Затем Оксану эвакуировали в Днепр, где ей залечивали раны и готовили конечности к протезированию. Неделю тому назад эвакуационным поездом она прибыла во Львов. В дальнейшем — реабилитация и протезирование.

Оксана с Виктором за шесть лет вместе так и не удосужились на брак. Во Львове они купили обручальные кольца и нашли белое платье. Торт испекли волонтеры. Церемония состоялась в ЗАГСе, а празднование — в палате Центра хирургии. Они также воспитывают двоих детей.

«Жених Виктор кружил любимую Оксану на руках. Ноги она, 23-летняя медсестра из Лисичанска, потеряла в конце марта. Женщина обернулась, чтобы предупредить любимого об опасности, а через секунду под ней разорвалась мина», — говорится в сообщении.

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