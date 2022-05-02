CNN: Более 70 американских гаубиц уже в Украине 5 2.05.2022, 21:35

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200 артиллеристов прошли обучение для их использования.

Около 80% от общего количества из 90 гаубиц M777, которые США обязались предоставить, уже прибыли в Украину.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, информирует CNN.

"Более 170 украинских военных прошли подготовку более чем в одном месте на M777, и еще 50 с лишним человек должны закончить обучение сегодня, поэтому, когда они выпускаются сегодня - на самом деле они, возможно, уже закончили обучение сегодня - это будет более 200 украинских артиллеристов" , – сказал чиновник.

Он добавил, что еще более 50 украинцев прибудут на один из полигонов за пределами Украины позже на этой неделе, чтобы начать обучение обращению с гаубицами M777.

По словам чиновника, 1 мая группа из 20 украинских военных начала недельный курс обучения работе с беспилотными летательными аппаратами Phoenix Ghost.

Он также сообщил, что за последние 24 часа в европейский регион прибыло 13 рейсов американской помощи для обеспечения безопасности Украины, а в течение следующих 24 часов в регион прибудут еще 11 рейсов из США.

По словам чиновника, также было "23 доставки по воздуху" из пяти других стран.

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