ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и ликвидировали 75 оккупантов

ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и ликвидировали 75 оккупантов3
- 2.05.2022, 21:38
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Российские войска за сутки на Востоке совершили одну атаку.
В результате ВСУ ликвидировали 75 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
Украинская артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами.
В частности, потери врага составляют:
личного состава - 75;
танков - 2;
БМП - 6;
ББМ - 5;
артиллерийских систем - 1;
минометных расчетов - 2;
АТ - 3;
БПЛА - 4;
специальная техника - 1.