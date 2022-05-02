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ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и ликвидировали 75 оккупантов

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  • 2.05.2022, 21:38
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ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и ликвидировали 75 оккупантов

Российские войска за сутки на Востоке совершили одну атаку.

В результате ВСУ ликвидировали 75 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Украинская артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами.

В частности, потери врага составляют:

личного состава - 75;

танков - 2;

БМП - 6;

ББМ - 5;

артиллерийских систем - 1;

минометных расчетов - 2;

АТ - 3;

БПЛА - 4;

специальная техника - 1.

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