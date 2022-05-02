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Данилов об уничтожении кораблей РФ: Cразу отправляем за крейсером «Москва»

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  • 2.05.2022, 21:52
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Данилов об уничтожении кораблей РФ: Cразу отправляем за крейсером «Москва»

2 мая украинские бойцы потопили два вражеских катера.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прокомментировал уничтожение украинскими военными двух вражеских катеров возле острова Змеиный.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНИАН.

"Как только они (корабли РФ) появляются в зонах доступности, и сегодня наши войска это еще раз доказали, мы их сразу отправляем туда, где сейчас находится крейсер "Москва". Сегодня были уничтожены два судна РФ, которые были возле нашего острова Змеиный", – отметил Данилов.

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