Шольц не хочет ехать в Украину, пока не приедет президент Штайнмайер 15 2.05.2022, 22:07

5,524

Олаф Шольц

В середине апреля визит Штайнмайера сорвался.

Канцлер Германии Олаф Шольц не хочет ехать в Киев, пока там не будет президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Канцлера Олафа Шольца уже несколько недель критикуют за его действия в войне в Украине. После того, как сначала он колебался относительно доставки тяжелого вооружения, но на прошлой неделе произошел разворот с поставкой зенитных танков.

Отвечая на вопрос, когда он поедет в украинскую столицу, канцлер сказал, что все еще считает "весьма выдающимся событием" то, что Франк-Вальтер Штайнмайер, которого "несколькими неделями ранее выдвинули в Федеральное собрание на второй срок, был исключен. Это мешает делу".

В середине апреля визит Штайнмайера сорвался, поскольку украинская сторона его не пригласила. Он хотел поехать в Киев с главами государств Польши, Латвии, Эстонии и Литвы, которые в конце концов уехали без него.

Канцлер сказал, что никогда не колебался поддерживать Украину.

"Я всегда принимал решения быстро, вместе со всеми остальными, координировался с союзниками. Но мой курс состоит в том, чтобы мы действовали благоразумно и с ясным умом. Правительство не принимает решения в стиле PR-управления", - сказал он.

Шольц подчеркнул, что финансовая и военная помощь Германии и других стран помогла, "что украинская армия, которая действительно действует очень успешно, теперь может так долго держаться против такого сильного противника".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».