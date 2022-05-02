Украинские дети с игрушечным оружием устроили блокпост и проверяли водителей 6 2.05.2022, 22:24

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Видеофакт.

В селе Соколовка Ярмолинецкого района Хмельницкой области дети, вооружившись игрушечными автоматами, устроили блокпост, на котором останавливают автомобили и просят сказать пароль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с детского блокпоста опубликовал один из проезжавших мимо водителей и прошедший проверку.

"Слава Україні! Скажіть слово "паляниця". А "Укрзалізниця". Проїжджайте. Щасливої дороги", - допрашивали дети водителя.

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