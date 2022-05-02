Данилов: Россияне пытались захватить Киев по картам 1987 года 4 2.05.2022, 22:42

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Секретарь СНБО рассказал о подготовке россиян к оккупации столицы Украины.

Военные РФ не были готовы к войне. Об этом свидетельствует, в частности, то, что они пытались зайти в Киев, имея карты более чем 30-летней давности.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Я могу сказать, что к нашему счастью... мы имеем четкое представление, как они (РФ. - Ред.) были подготовлены... Никак. И это дало нам некоторые преимущества. У СНБО есть такой трофей, как карты, по которым они должны были заходить на территорию Киева через Киевскую область. Это старые карты – это карты 1987 года", - сказал Данилов.

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