ВСУ отбили 12 атак оккупантов на Донбассе

ВСУ отбили 12 атак оккупантов на Донбассе2
- 2.05.2022, 23:11
Уничтожили шесть танков и пять беспилотников.
В Донецкой и Луганской области ВСУ отбили 12 атак оккупантов, сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
«В течение текущих суток, 2 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ВСУ уничтожили:
6 танков;
5 артиллерийских систем;
22 единицы боевой бронированной техники;
8 автомобилей врага.
«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 5 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10», — добавили в ООС.