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ВСУ отбили 12 атак оккупантов на Донбассе

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  • 2.05.2022, 23:11
ВСУ отбили 12 атак оккупантов на Донбассе

Уничтожили шесть танков и пять беспилотников.

В Донецкой и Луганской области ВСУ отбили 12 атак оккупантов, сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

«В течение текущих суток, 2 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ВСУ уничтожили:

6 танков;

5 артиллерийских систем;

22 единицы боевой бронированной техники;

8 автомобилей врага.

«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 5 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10», — добавили в ООС.

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