ВСУ отбросили российскую армию от Харькова на 25 километров 2.05.2022, 23:54

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Украинцы провели контрнаступление на ряде направлений.

Вооруженные силы Украины провели контрнаступление на ряде направлений, что позволило отбросить российскую армию на 25 километров от Харькова. Об этом заявил американский журналист Джек Детч со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Джека Детча.

"Они надеялись получить Харьков и удержать его, чтобы продвинуться на Донбасс, но были вынуждены дальше отступить", - добавил неназванный источник в Пентагоне.

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