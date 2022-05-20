В Беларуси запретили ввоз и продажу популярного печенья 20.05.2022, 7:41

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Многие наверняка его покупали.

В список опасной продукции Госстандарта попало печенье «Курабье» — теперь его запрещено ввозить и продавать в нашу страну до тех пор, пока производитель и поставщик не устранят найденные нарушения качества.

Песочное печенье с повидлом российского производства запрещено к ввозу и продаже в нашей стране — оно не соответствует требованиям сразу нескольких техрегламентов Таможенного союза по безопасности и маркировке в части предоставления достоверной информации о составе продукта

В частности, в ходе испытаний в составе яблочного повидла, которое применяли при изготовлении «Курабье», обнаружили недопустимый синтетический краситель азорубин (Е122) в количестве 61,7 мг/кг — хотя в маркировке продукта значились совсем другие красители: понсо 4R (Е124) и «антоциан» (Е163).

Кроме того, в маркировке печенья отсутствуют сведения, необходимые для идентификации материала, из которого изготовлена упаковка. А также нет информации о том, что упаковка предназначена для контакта с пищевой продукцией и что ее возможно утилизировать.

Госстандарт предписал устранить выявленные нарушения, запретил ввозить и продавать «Курабье» на территории Беларуси, еще одна мера — прекращение действия документов об оценке соответствия.

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