Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии Time 20.05.2022, 7:43

Владимир Зеленский

Президент Украины набрал более 3,3 миллиона голосов читателей авторитетного издания.

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии читателей журнала Time.

«Когда в феврале российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Зеленский, комик, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины», — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский набрал более 3,3 миллиона голосов и занял первое место с 5% голосов.

На втором месте оказался генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон занял третье место с 3,4% голосов. Четвертое место получили медики, которые помогают миру бороться с коронавирусом. А президент США Джо Байден занял пятое место в рейтинге самых влиятельных людей года по версии читателей издания, он собрал 3,1% голосов.

Финальный список самых влиятельных людей 2022 года будет опубликован 23 мая, в нем могут быть изменения, так как редактора издания еще не голосовали.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попал на майскую обложку американского журнала Time.

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