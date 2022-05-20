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Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии Time

  • 20.05.2022, 7:43
Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии Time
Владимир Зеленский

Президент Украины набрал более 3,3 миллиона голосов читателей авторитетного издания.

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии читателей журнала Time.

«Когда в феврале российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Зеленский, комик, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины», — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский набрал более 3,3 миллиона голосов и занял первое место с 5% голосов.

На втором месте оказался генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон занял третье место с 3,4% голосов. Четвертое место получили медики, которые помогают миру бороться с коронавирусом. А президент США Джо Байден занял пятое место в рейтинге самых влиятельных людей года по версии читателей издания, он собрал 3,1% голосов.

Финальный список самых влиятельных людей 2022 года будет опубликован 23 мая, в нем могут быть изменения, так как редактора издания еще не голосовали.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попал на майскую обложку американского журнала Time.

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