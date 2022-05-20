Почему в Беларуси запретили антиутопию «1984»? 17 20.05.2022, 8:40

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Этому предшествовал ряд событий.

Запрет на продажу «1984» состоялся сразу после погрома книжного магазина «Кнігаўка», где продавался белорусский перевод этой книги, и задержания Насты Карнацкой, сотрудницы «Кнігаўкі», которая коллекционировала это произведение на разных языках.

Знакомые Карнацкой отмечают, что она была фанаткой творчества Оруэлла и коллекционировала роман «1984» на разных языках.

Собеседники «Нашай Нівы» высказывают предположение, что ГУБОПиК при обыске открыл для себя ассортимент «Кнігаўкі», новую для себя литературу, что и вызвало решение о запрете. Известно, что ГУБОПиК активно диктует, какие издания и ресурсы «деструктивные». С недавнего времени достаточно решения одного министерства внутренних дел, чтобы признать любой контент запрещенным или нежелательным.

Распоряжение в книжные магазины пошло 18 мая, через два дня после обыска в «Кнігаўцы».

Книгу сняли с продажи в государственных книжных магазинах, в частных сетях она пока остается в ассортименте. Судя по этому, распоряжение пошло по каналам «Белкниги», которая подчиняется Министерству информации, а оно, в свою очередь, выполняет приказы из Администрации президента.

В разнарядке на запрет фигурировали слова о «всех изданиях» этой книги. Имелось в виду — как белорусскоязычный, так русскоязычный переводы.

Напомним, 16 мая в новооткрытый издательством «Янушкевіч» частный книжный магазин «Кнігаўка» пришла политическая полиция.

Этому предшествовало создание заказных репортажей с фальсифицированными фактами в ТГ-каналах Азаренка и Гладкой, используемых спецслужбами для оправдания погромов.

После обыска сотрудников «Кнігаўкі» арестовали — они отбывают административный арест. Сотни единиц литературы извлечены.

Связанные с органами телеграм-каналы обвиняют сотрудников в ведении литературных каналов и переписке с деятелями демократических сил. Сейчас Наста Карнацкая отбывает административный арест за «мелкое хулиганство» — типичная статья для сфальсифицированных политических дел. Статья издателя Андрея Янушкевича неизвестна, но он также получил административный арест.

Снятие с продажи классической антитоталитарной утопии, которая была запрещена и в СССР, не прошло тихо, вызвало большой резонанс в обществе. Увидим, вернется ли после этого Оруэлл на полки «Светача» и «Академкниги».

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