NYT опубликовал новые фото- и видеодоказальтельства преступлений оккупантов в Буче 2 20.05.2022, 8:45

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К зверствам причастны российские десантники из Пскова.

Издание The New York Times опубликовало видеодоказательства казни восьмерых мужчин в Буче русскими десантниками и идентифицировал личности жертв.

Этому издание посвятило большой материал.

Это (с верхнего ряда налево) Анатолий Приходько, Андрей Матвийчук, Андрей Вербовой, Денис Руденко, Андрей Дворников, Святослав Туровский, Валерий Котенко и Виталий Карпенко. Еще одному - 43-летнему строителю - Ивану Скибе удалось выжить.

Десантники патрулировали район, проводя обыски по домам и работая внутри и снаружи четырехэтажного офисного здания, 144, на Яблонской, которое россияне превратили в базу и полевой госпиталь. На той же улице Иван Скиба вместе с еще 5 мужчинами дежурили на импровизированном блокпосту.

Украинцев по радио предупредили о приближении врага - и они спрятались у местного жителя 53-летнего Валерия Котенко. Позже к ним присоединились еще двое бойцов, Андрей Дворников и Денис Руденко. Через час - во время обысков - русские нашли мужчин в доме, и под дулами автоматов захватчики вывели мужчин, включая Котенко, на улицу. После "обысков" на наличие татуировок о принадлежности к милитаризированным организациям заложников провели на "базу".

Свидетели подтверждают, что видели мужчин на стоянке перед "базой" в рубашках, надвинутых на голову. Как рассказал Скиба, их заставили стать на колени, а потом десантники застрелили Виталия Карпенко. Раненых оккупанты добивали, Скибе удалось избежать смерти - после попадания пули он претворился погибшим.

Одного заложника отпустили, в деле говорится, что речь идет о "государственной измене".

Тела расстрелянных мужчин пролежали во дворе более месяца.

Стена и ступени здания были изрешечены пулевыми отверстиями. На другой стороне двора, в нескольких метрах от того места, где лежали тела, валялись стреляные гильзы калибра 7,62x54R, использовавшиеся в советских пулеметах серии ПК и снайперских винтовках Драгунова, широко используемых в российских войсках. Внутри здания также обнаружен несстреленный патрон калибра 7,62x54R.

Другие улики, оставленные русскими, указывают на два конкретных подразделения десантников, которые могли занимать здание. В упаковочных листах для ящиков с оружием и боеприпасами указаны в/ч 32515 и 74268, соответствующие 104-му и 234-му десантно-штурмовым полкам соответственно. Оба подразделения понесли тяжелые потери во время первой попытки русских войти в Бучу в феврале.

Следователи Службы безопасности Украины также предоставили СМИ изображение найденной внутри здания нашивки с эмблемой 104-го полка и списка российских солдат, извлеченных из здания. Проведя поиск на российских сайтах в социальных сетях и других базах данных по имени каждого солдата, СМИ обнаружили, что по крайней мере пять солдат имели явные связи со 104-м полком. Другие публиковали изображения, на которых они держат флаги десантников или одеты в форму десантников. Некоторые указывали их местонахождение как Псков, город, в котором расположены штабы 104-го и 234-го полков.

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