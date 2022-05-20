Родился в рубашке: пуля «прошила» бронежилет украинского бойца и застряла в одежде

Родился в рубашке: пуля «прошила» бронежилет украинского бойца и застряла в одежде3
- 20.05.2022, 9:15
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В Сеть попало удивительное фото.
В сети появилось фото, на котором видно российскую пулю, которая прошла сквозь бронежилет украинского защитника и застряла в ткани военной формы. Воин Вооруженных сил Украины не пострадал.
Снимок был опубликован в Telegram. Его авторство приписывают бойцу одной из волынских бригад ВСУ.
"Пуля прошила бронежилет и застряла в одежде. Родился в рубашке", – говорится в подписи к фото.