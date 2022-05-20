закрыть
20 мая 2022, пятница, 11:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Родился в рубашке: пуля «прошила» бронежилет украинского бойца и застряла в одежде

3
  • 20.05.2022, 9:15
  • 7,036
Родился в рубашке: пуля «прошила» бронежилет украинского бойца и застряла в одежде

В Сеть попало удивительное фото.

В сети появилось фото, на котором видно российскую пулю, которая прошла сквозь бронежилет украинского защитника и застряла в ткани военной формы. Воин Вооруженных сил Украины не пострадал.

Снимок был опубликован в Telegram. Его авторство приписывают бойцу одной из волынских бригад ВСУ.

"Пуля прошила бронежилет и застряла в одежде. Родился в рубашке", – говорится в подписи к фото.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Под черным обелиском
Под черным обелиском Ирина Халип
Путин в придуманной реальности
Путин в придуманной реальности Владислав Иноземцев
Дело идет к разгрому
Дело идет к разгрому Альфред Кох
В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив