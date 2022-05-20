В Беларуси убрали из продажи еще несколько видов популярных стиральных порошков 2 20.05.2022, 9:19

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Что попало под запрет?

В Беларуси вводят запрет на продажу и изымают из обращения ряд популярных моющих средств. Об этом сообщает пресс-служба Госстандарта. Во всех указанных средствах для стирки превышено пенообразование — это может привести к поломке стиральной машины.

В описании гелей для стирки детского белья «Ушастый нянь» и геле «SОRTI. Пятна нет» указано, что продукция может использоваться «для стирки изделий в стиральных машинах всех типов». При этом моющие средства не может применяться в стиральных машинах с фронтальной загрузкой: в «Ушастом няне» показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил 200±6 мм, а в «SОRTI. Пятна нет» — (236±6) мм при норме не более 180 мм

В порошке «Tide Автомат Яркие Цвета» также нашли проблему с повышенным пенообразованием.

«По результатам проверки установлено, что изготовитель моющего средства в маркировке умышленно указал назначение продукции „для стирки в автоматических стиральных машинах“, но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой: показатель „пенообразующая способность“ при норме не более 180 мм составил (212±6) мм», — описывает проблему «Госстандарт».

На все указанные гели и порошки вводится запрет ввоз, реализацию, также их должны изъять из продажи.

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