Украинские ПТРК вступили в дуэль с российскими и ликвидировали их с первого выстрела 2 20.05.2022, 9:26

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Спецназ ВСУ моментально разнес «в прах» вражеских противотанкистов.

На одном из участков фронта украинские воины увидели, как россияне подвезли боекомплект для своих противотанковых ракетных комплексов, сообщает УНИАН.

Быстро оценив обстановку, операторы ССО без промедлений атаковали первыми.

Ракетами украинского ПТРК с первого выстрела поразили позицию вражеских противотанкистов, уничтожив их вместе с только что привезенным боекомплектом.

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