Медики рассказали, как на самом деле надо сидеть, чтобы не навредить здоровью 5 20.05.2022, 9:35

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Большое количество людей проводят много времени за компьютерным или рабочим столом.

Люди редко задумываются, как они сидят и как это отражается на их здоровье. Ведь, казалось бы, главное, чтобы было удобно, а значит, и хорошо. На деле же выходит так, что многие только вредят своему здоровью, выбирая не те позы для сидения, пишет newsyou.info.

«Большое количество людей проводят много времени за компьютерным или рабочим столом. Чаще всего это происходит в определенных позах.Самая частая — нога на ногу. Самая частая поза, в которой люди сидят за столом — это скрестив ноги, то есть положив одну ногу на другую», — отмечает врач Марк Иванов.

При этом все врачи без исключения рекомендуют избегать этого варианта. Ведь есть, в частности, прямая связь между уровнем артериального давления и этой позой. Связывают такое явление с тем, что данная позиция приводит к нарушению венозного кровотока, а это становится причиной кратковременного повышения давления. Правда, пока не установлено, может ли повышение показателей из-за такой позы продолжаться длительное время. Но рисковать не стоит. Тем более что от позы нога на ногу есть и другие неприятности.

«Многие физиотерапевты отмечают, что эта поза может привести к болям в спине, шее, изменениям межпозвоночных дисков. Это происходит из-за деформации, которую создают бедра при наложении друг на друга», — поясняет Марк Иванов.

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