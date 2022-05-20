Ветеран армии США: Один украинский батальон справился с 30 тысячами россиян 3 20.05.2022, 9:40

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Битва под Киевом войдет в учебники по военной истории.

Битва под Киевом войдет в учебники по военной истории - украинским защитникам удалось преодолеть силу, которая их значительно превосходила. Такое мнение озвучил специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ветеран вооруженных сил США Дэн Райс.

По его словам, переломным моментом в войне стала битва к северу от Киева – в Мощуне и Ирпене, передает "Укринформ".

"Россияне даже не подозревали, что их ждет столь серьезное сражение, и оставались на автотрассах — на этих четырех путях подхода. Это дало украинцам возможность прицельно бить по ним из противотанкового оружия, именно это они и делали. Думаю, около 2000 танков и другой бронированной техники были уничтожены противотанковыми ракетами – легкими противотанковыми средствами, Джавелинами", — сказал эксперт.

Севернее Киева были взорваны все мосты. Россияне застряли на трассах, а затем их просто уничтожили из противотанкового оружия

По словам Райса, этот урок был усвоен в Крыму.

"В Крыму мосты не взрывали, потому что думали, что они будут нужны при возвращении назад. Но надо было взорвать мосты, чтобы остановить россиян", — считает военный эксперт.

Райс напомнил, как в Ирпене батальон справился с 30 тысячами россиян.

"Это должно войти в учебники. Они преодолели гораздо большую силу", — сказал он.

Специальный советник главнокомандующего ВСУ добавил, что российские войска провалили достижение главной цели – взять Киев, отправить правительство в изгнание и сказать, что "изгнали нацистов".

"Они потерпели неудачу, и я не думаю, что они могут сейчас захватить Киев, разве если удвоят или утроят силы. Но, на мой взгляд, они отдают себе отчет, что не смогут перейти в наступление без значительных потерь, не смогут достичь этой цели", — убежден эксперт.

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