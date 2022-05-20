Стало известно об огромных потерях оккупантов в живой силе и технике с момента вторжения в Украину 2 20.05.2022, 10:12

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Новые данные Генштаба ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли более 28 700 военных. При этом было уничтожено 460 беспилотников.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника на 19 мая ориентировочно составляют:

личного состава - около 28700 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1263 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 3090 (+27) ед,

артиллерийских систем - 596 (+1) ед,

РСЗО - 200 (+1) ед,

средства ПВО - 93 (+0) ед,

самолетов - 204 (+1) ед,

вертолетов - 168 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 460 (+5),

крылатые ракеты - 103 (+0),

корабли / катера - 13 (+0) ЕД,

автомобильной техники и автоцистерн - 2162 (+5) ед,

специальная техника - 43 (+0).

Напомним, группировка Объединенных сил продолжает оборонительную операцию на Донецком и Луганском направлениях. За сутки там уничтожено 28 единиц российской техники.

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