Стало известно об огромных потерях оккупантов в живой силе и технике с момента вторжения в Украину

Стало известно об огромных потерях оккупантов в живой силе и технике с момента вторжения в Украину2
- 20.05.2022, 10:12
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Новые данные Генштаба ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли более 28 700 военных. При этом было уничтожено 460 беспилотников.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 19 мая ориентировочно составляют:
личного состава - около 28700 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1263 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 3090 (+27) ед,
артиллерийских систем - 596 (+1) ед,
РСЗО - 200 (+1) ед,
средства ПВО - 93 (+0) ед,
самолетов - 204 (+1) ед,
вертолетов - 168 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 460 (+5),
крылатые ракеты - 103 (+0),
корабли / катера - 13 (+0) ЕД,
автомобильной техники и автоцистерн - 2162 (+5) ед,
специальная техника - 43 (+0).
Напомним, группировка Объединенных сил продолжает оборонительную операцию на Донецком и Луганском направлениях. За сутки там уничтожено 28 единиц российской техники.