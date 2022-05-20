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Россия начала признавать свои потери на острове Змеиный

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  • 20.05.2022, 10:24
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Россия начала признавать свои потери на острове Змеиный

Убитых оккупантов даже начали хоронить.

Российские захватчики начали признавать свои потери на украинском острове Змеиный, а также хоронить погибших там военных, сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает «Зеркало недели. Украина».

«Рашисты стали признавать свои потери на о. Змеиный… начали хоронить своих погибших», – заявил Братчук в видеообращении.

При этом российское СМИ Фонтанка.ру сообщило, что в Петербурге похоронили российского контрактника, который был в числе оккупантов на острове Змеином. Указано, что погиб он якобы 9 мая.

По словам родственников погибшего оккупанта, 7 мая группа военных страны-агрессора была на патрульном катере в Черном море возле украинского острова. При этом брат погибшего контрактника утверждает, что «ракета попала в катер, подошел второй, его тоже подбили. На спасательных плотах их раскидало по морю».

Правда, по данным СМИ, на кресте погибшего оккупанта написана дата смерти 9 мая 2022 года, а в свидетельстве о смерти – 7 мая 2022 года. При этом сослуживцы военного утверждают, что тот умер утром 9 мая.

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