Ученые раскрыли рацион косаток, изучив их подкожный жир 20.05.2022, 10:30

Чем питаются эти морские хищники?

Косатки (Orcinus orca) — умные и хорошо приспосабливающиеся к новым условиям морские хищники, способные удовлетворять свои пищевые потребности и мелкой рыбой, и гигантскими китами. По мере таяния льдов в Северном Ледовитом океане косатки начали вторжение в полярные воды и проводят там все больше времени, представляя потенциальную угрозу для местных видов животных, пишет Naked science.

Изучение состава рациона животных жизненно необходимо для оценки динамики пищевых сетей экосистем, особенно в случае высших хищников, таких как китообразные, которые могут регулировать целые пищевые сети посредством трофических каскадов. К сожалению, о рационе китообразных (особенно его межпопуляционных и внутрипопуляционных различиях) известно мало, и в наибольшей степени это касается животных из отдаленных регионов Мирового океана.

Чтобы оценить трофические взаимодействия косаток, живущих у берегов Гренландии, ученые решили провести количественный анализ жирных кислот (QFASA) подкожной жировой клетчатки, позволяющий по составу липидов отследить источники питания крупных хищников. Ранее этот метод неоднократно применяли для изучения животных в неволе, но у свободноживущих китообразных — нет, ведь их образцы подкожного жира редко попадают в руки ученых.

Изучив образцы жира 12 косаток и примерно полутысячи их потенциальных жертв (рыба, тюлени и другие киты), ученые выяснили, что рацион этих хищников состоял в основном из тюленей, таких как гренландский и хохлач, и рыбы, преимущественно — атлантической скумбрии. Эти данные согласуются с результатами анализа содержимого желудков косаток, что позволяет говорить о перспективах применения метода QFASA для дальнейших исследований рациона китов.

Подводя итоги, можно сказать, что пока косатки, живущие у берегов Гренландии, в основном кормятся многочисленными видами рыб и тюленей, тогда как доля китов в их рационе не превышает 20%. Впрочем, полученные данные нельзя распространять на другие популяции косаток, которые могут серьезно отличаться по предпочитаемой добыче: например, известно, что у берегов Канады они нередко охотятся на нарвалов и гренландских китов, а живущие у берегов Дании, напротив, больше налегают сельдь и скумбрию.

Чтобы полностью оценить влияние косаток на полярные экосистемы и возможные последствия их более длительного нахождения в северных водах, потребуется более масштабное изучение образцов подкожного жира этих животных из разных популяций. Метод QFASA может позволить проводить анализ даже на небольших фрагментах туш, что, бесспорно, облегчит жизнь морских биологов и позволит нам углубить понимание экологии косаток и других китообразных.

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