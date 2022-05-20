Власти боятся даже штор на балконах белорусов

Власти боятся даже штор на балконах белорусов3
- 20.05.2022, 10:31
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Минчанку задержали за бело-красно-белые занавески.
Силовики задержали минчанку Елену Жарину, сообщают правозащитники.
"Покаяльное" видео с девушкой появилось в провластных телеграмм-каналах. Она говорит, что повесила бело-красно-белые шторы, а также участвовала в акциях протеста в августе 2020 года.
На Жарину возбуждено уголовное дело по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
В 2020-2021 годах силовики неоднократно задерживали людей, у которых видели бело-красно-белые занавески, или белые и красные украшения на окнах. Но раньше их наказывали административными судами.