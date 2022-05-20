«Девушка, вы на денечек опоздали. Вы уже не первая, кто интересуется Оруэллом» 6 20.05.2022, 10:41

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Книгу британского писателя изымают из продажи в Беларуси.

Intex-press пишет, как его журналистка в Барановичах по книжным в поисках «1984» ходила.

Днем 19 мая мы отправились по книжным магазинам Барановичей, чтобы посмотреть, что же на самом деле происходит с нашумевшим романом (накануне стало известно, что продажу романа Оруэлла запретили в Беларуси, – прим..), и можно ли его купить.

В двух из четырех книжных магазинов нашего города романа «1984» действительно не оказалось. По словам продавцов-консультантов, с 18 мая книгу «изъяли из продажи, непонятно, на какой срок и по какой причине».

– Девушка, вы на денечек опоздали. Вы уже не первая, кто интересуется Оруэллом, но в ближайшее время эту книгу нам не привезут, не ждите, – сказала работница одного из них.

В двух других магазинах Оруэлл нашелся. В одном книга присутствовала в торговом зале и даже в нескольких изданиях. Правда, продавец сообщила, что это распродают остатки, а нового привоза больше не будет.

– Остатки есть, но их быстро разбирают, особенно в последние дни. Один из покупателей приобрел Оруэлла даже на английском языке, – сказала она.

В другом магазине романа Оруэлла на полках не было, но когда корреспондент барановичского издания поинтересовалась книгой, продавец вынесла со склада несколько последних экземпляров, предварительно уточнив у другой работницы, можно ли вообще эту книгу продать.

В целом, из разговоров с продавцами стало понятно, что никакой официальной бумаги они не видели, но «на словах» им сказали убрать роман Оруэлла «1984» с полок на склад.

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