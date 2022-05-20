Бойцы теробороны уничтожили на Харьковщине российский танк Т-90М, который расстрелял колонну с гражданскими 2 20.05.2022, 10:43

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Карма настигла оккупантов в виде снаряда из шведского гранатомета «Карл Густав».

В Старом Салтове Харьковской области местные теробороновцы уничтожили новейший российский танк Т-90М – от попадания в него из гранатомета вражеская техника буквально превратилась в металлолом.

Танк был уничтожен еще раньше – сам населенный пункт украинские защитники освободили около двух недель назад. Сейчас украинские военные детально отсняли уничтоженную технику и рассказали, как удалось ликвидировать ее вместе с оккупантами, которые там находились.

Соответствующее видео обнародовала в Facebook Территориальная оборона ВСУ.

Автор видео рассказал, что руководили этим танком участники танкового биатлона – соревнований, во время которых танковые экипажи меряются мастерством управления техникой и меткостью стрельбы из нее. Однако такие умения не помогли оккупантам выжить, говорит автор видео.

Также отмечается, что именно этот экипаж ранее расстрелял из танка колонну с мирными жителями. Под вражеский обстрел попали 5-6 автомобилей с гражданскими и более 20 человек погибли.

Защитники Украины подбили российский танк из шведского гранатомета "Карл Густав", который Украине передала Канада.

Танк Т-90

Т-90 "Владимир" – это современный российский основной боевой танк. Его приняли на вооружение в РФ в 1992 году.

Согласно данным из открытых источников, по состоянию на 2010 год цена одного такого российского танка составляла 70 миллионов рублей, однако в последующие годы называлась цифра в 118 миллионов рублей.

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