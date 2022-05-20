закрыть
20 мая 2022, пятница, 11:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В ОРДЛО начали призывать на фронт инвалидов по зрению, людей с ДЦП и одноруких

5
  • 20.05.2022, 10:47
  • 3,166
В ОРДЛО начали призывать на фронт инвалидов по зрению, людей с ДЦП и одноруких

Из обмундирования - только каски, никаких бронежилетов.

"Мобилизированный" житель ОРДЛО с проблемами со зрением попал в плен и рассказал, как людей с инвалидностью берут в ряды оккупантов.

Видео с рассказом оккупанта опубликовала СБУ.

Например, он из-за несчастного случая в детстве потерял зрение на один глаз, но это не помогло ему избежать принудительной мобилизации.

"Пошел на работу, приехала комендатура, попросила предъявить документы. Сказали сесть в машину и отвезли в военкомат. В военкомате выписали повестку на 26 февраля. … Не успел зайти в военкомат, кричат - в автобус. Посадили меня в автобус, одели. Из обмундирования - только каски, никаких бронежилетов", - рассказал оккупант.

Россияне берут в свои ряды всех, кого удалось поймать, независимо от их состояния здоровья.

"Также видел в Новоазовске и людей с ДЦП, и одноруких - всех собирают", - говорит пленный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Под черным обелиском
Под черным обелиском Ирина Халип
Путин в придуманной реальности
Путин в придуманной реальности Владислав Иноземцев
Дело идет к разгрому
Дело идет к разгрому Альфред Кох
В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив