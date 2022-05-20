В ОРДЛО начали призывать на фронт инвалидов по зрению, людей с ДЦП и одноруких 5 20.05.2022, 10:47

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Из обмундирования - только каски, никаких бронежилетов.

"Мобилизированный" житель ОРДЛО с проблемами со зрением попал в плен и рассказал, как людей с инвалидностью берут в ряды оккупантов.

Видео с рассказом оккупанта опубликовала СБУ.

Например, он из-за несчастного случая в детстве потерял зрение на один глаз, но это не помогло ему избежать принудительной мобилизации.

"Пошел на работу, приехала комендатура, попросила предъявить документы. Сказали сесть в машину и отвезли в военкомат. В военкомате выписали повестку на 26 февраля. … Не успел зайти в военкомат, кричат - в автобус. Посадили меня в автобус, одели. Из обмундирования - только каски, никаких бронежилетов", - рассказал оккупант.

Россияне берут в свои ряды всех, кого удалось поймать, независимо от их состояния здоровья.

"Также видел в Новоазовске и людей с ДЦП, и одноруких - всех собирают", - говорит пленный.

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