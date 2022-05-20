Украинец, которого вывезли из Гостомеля в Беларусь, рассказал, как их обрабатывали в санатории «Чонки» 20.05.2022, 10:53

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В этом участвовали работники Красного Креста.

Богдан — сотрудник аэродромной службы Гостомельского аэропорта, за который шли ожесточенные бои в самом начале войны. Три недели он вместе с семьей и соседями провел в подвале своего дома прямо напротив захваченного аэропорта. Дом попадал под обстрелы, его занимал то чеченский ОМОН, то омский десант, а в середине марта всех жителей насильно вывезли в Беларусь. «Медуза» опубликовала воспоминания Богдана об оккупации.

24 февраля около обеда Богдан услышал гул вертолетов.

«Я увидел, что это вертолеты с буквой V, понятно, что не наши. Мы с женой и дочкой побежали в подвал, как и многие соседи — набилось аж 40 человек. Когда последний забегал в подвал, его буквально занесло внутрь взрывной волной. Снаряд упал прямо перед нашим подъездом — обстрел велся прямо по жилому кварталу».

В подвале было много пенсионеров и маленьких детей, поэтому люди решили остаться там, а не идти в Бучу.

Вечером 25 февраля пришли чеченцы. Про чеченцев Богдан отзывается хорошо. Они, в основном, мародерили и записывали видео с благодарностями Кадырову.

«Чеченцы были словоохотливы, начали нам рассказывать, что пришли нас защищать по указанию Рамзана Ахматовича Кадырова. Потому что раньше — это такой парадокс у них интересный — в первую чеченскую войну украинцы приезжали помогать чеченцам. В 1994 году в Чечне [на стороне Ичкерии] воевал националист Сашко Белый. И вот они говорят: «Мы у вас националистов ищем, но ваши националисты нас защищали. Вот мы воевали раньше с Россией, но сейчас мы в мире живем, сейчас наша Чечня еще лучше стала, мы все отстраиваем, у нас все так радужно, красиво. Мы вам поставим нового президента — скорее всего, [бывшего президента Украины Виктора] Януковича, и будет Украина процветать, а Зеленский покажется через два дня, его там посадят…»

Втирали нам такие истории, а потом добавили, что нам еще повезло, что это они к нам пришли, а не россияне. Говорили, что в Грозном российский солдат, когда заходил в квартиру, первым делом бросал гранату. Тогда при этих зачистках погибло очень много мирного населения Грозного», — вспоминает Богдан.

Чеченцы просидели в Гостомеле до середины марта.

«Судя по тому, что они привозили украинские товары, чеченцы занимались в основном тем, что ездили в занятые деревни и там грабили магазины. А еще один раз пришли к нам записывать видео в «благодарность» Рамзану Кадырову».

После чеченцев въехал русский спецназ.

Потом их сменил десант из Омска.

«Эти были сильно деморализованы обстрелами: обсуждали между собой, как можно быстрее разорвать этот контракт, проклинали Путина и всех, кто прислал их на эту войну», — говорит Богдан.

Люди надеялись, что их будут эвакуировать или в сторону Киева, или в сторону Коростеня. Но им сказали, что их отвезут в Беларусь.

17 марта в шесть утра всех подняли и срочно погрузили в автобусы. В первую очередь ехали семьи с детьми. И через Бородянку, Иванков, Чернобыль людей вывезли в Беларусь.

Беларусь

В Беларуси украинцев отправили жить в санаторий «Чонки» возле Гомеля.

На другой день вывезенных людей посетил представитель санатория и сказал: «Моя фамилия Венгер, я сам из Чернигова. Знаю, до чего ваша воровская власть довела народ. Но вы знайте, что Лукашенко и Путин не остановятся, пока не добьют до конца эту вашу стаю воровскую». Нам предлагали дать интервью белорусскому ТВ.

Среди пенсионеров начали распространять слухи, что тех, кого вывезли в Беларусь, объявили в Украине предателями, многие поверили, что дома их ждет тюрьма, и решили остаться в Беларуси.

Некоторые пытались выбраться в Евросоюз. Их, по словам Богдана, не держали, но всячески старались дезориентировать в этом вопросе.

«Вы можете ехать, но вас там не пропустят на границе». Люди из Красного Креста Беларуси утверждали, что мужчин-украинцев из Беларуси в Польшу якобы не пропускают. К нам приходил и некий представитель якобы из ООН, повторял, что Польша переполнена, там гуманитарная катастрофа, и советовал оставаться в Беларуси», — рассказывает Богдан.

Ему удалось сохранить ноутбук — с самого начала спрятал в вещах. В Беларуси наконец вышли в интернет, связались с родными.

«Через коллегу жены нас познакомили с местными волонтерами. Нам сильно помогли, купили телефон. Подсказали нам и нашим соседям, как пересечь границу. Удалось перевезти девушку из Нацгвардии, которая была в нашем подвале все это время», — говорит он.

Теперь Богдан в Эстонии и ждет, когда сможет вернуться в Украину. «Не скоро, но мы верим в то, что в России что-то поменяется. Потому что пока в России так, как есть, мира у нас не будет», — считает он.

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