В Таджикистане вспыхнули массовые протесты на Памире 2 20.05.2022, 10:58

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Много погибших, в регионе отключен интернет.

В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана на прошлой неделе вспыхнули протесты. 18 мая власти объявили «антитеррористическую операцию», после чего в столкновении с военными погибли, по разным данным, от 8 до 25 человек, десятки задержаны. В регионе полностью отключен интернет, пишет zerkalo.io.

Что это за регион?

Горный Бадахшан — это регион Памирских гор, автономная область, она занимает 46% территории Таджикистана, а живет там лишь 226 тыс. человек, 3% населения страны. Эти люди сильно отличаются от остальных жителей Таджикистана. Большая часть населения исповедуют исмаилизм, это ветвь шиитского ислама, тогда как большинство таджиков — мусульмане-сунниты. Официальный язык региона — таджикский, но в жизни люди говорят на местных языках, таких как шугни, рушани, бартанги и язгулями.

Почему на Памире происходят протесты?

Взаимное недовольство между центральными властями в Душанбе и жителями Горного Бадахшана уходит корнями в период гражданской войны в Таджикистане. Она началась после распада СССР, в 1992 году, между сторонниками центральной власти и Объединенной оппозиции, которая представляла собой смесь национально-демократических и исламистских партий и движений. У власти были выходцы из Ленинабадской области, их поддерживали жители Куляба, а бадахшанцы были одной из центральных групп сопротивления. Правительственные силы в целом одержали верх в этой войне уже к концу 1992-го. В ноябре того года правительство возглавил кулябец Эмомали Рахмон, в 1994-м ставший президентом (он находится у власти до сих пор, уже почти 30 лет). В 1997 году было подписано мирное соглашение с оппозицией, многие пункты которого так и не были реализованы.

В ходе войны тысячи памирцев были убиты — правозащитники из Human Rights Watch называли это этническими чистками. Горный Бадахшан в 1992 году даже объявлял свою независимость, однако она не была реализована. На данный момент уже много лет никто из местных лидеров или групп не озвучивал призывов к независимости, пишет «Радио Озоди» («Радио Свобода» в Таджикистане). Однако в Душанбе время от времени утверждают о сепаратистских настроениях в ГБАО.

В регионе было много ожесточенных протестов и стычек, в том числе беспорядки в июле 2012 года — самые кровопролитные боевые действия в Таджикистане со времен гражданской войны. Власти тогда заявили, что в результате беспорядков, спровоцированных смертельным ножевым ранением главы регионального Госкомитета нацбезопасности, погибло около 40 человек. Однако, по сообщениям других источников, погибших было тогда более 200.

Правительство обвинило в нападении местного лидера Толиба Аёмбекова и начало военную операцию против возглавляемой им вооруженной группы. Он отверг это обвинение. Во время той военной операции правительство направило в регион сотни военнослужащих, которые продолжают там находиться и по сей день, несмотря на возражения местных жителей.

Два года спустя в столице ГБАО, Хороге, вновь вспыхнули беспорядки, в результате которых по меньшей мере четыре человека погибли и шестеро получили ранения.

С тех пор давление со стороны властей на местных общественных лидеров, которые обладают большим авторитетом в регионе, постоянно усиливалось. Кроме Аёмбекова это, например, это его соратник, также бывший пограничник 58-летний Махмадбокир Махмадбокиров. В начале этого года он сделал видеообращение, рассказав, как на него много лет давят власти, и обвинил их в преследовании и убийствах памирских протестующих и в том, что народ Горного Бадахшана «похож на индейцев, живущих в резервациях», которых «лишили слова, возможностей, ресурсов, шансов». В феврале его обвинили в оскорблении и насилии в отношении представителя власти и разжигании розни, он отрицает вину.

В ноябре 2021 года в ГБАО снова вспыхнули протесты. 25 ноября в ходе спецоперации силовиков в селе Тавдем Рошткалинского района был убит местный житель Гулбиддин Зиёбеков. После этого на центральную площадь столицы, Хорога, вышло несколько тысяч человек. Силовики открыли огонь, два человека погибли и 17 были ранены. Расследование всех этих убийств все еще не завершено.

После протестов были арестованы сотни людей, многим запретили выезд из региона, власти усилили блокпосты и полностью заблокировали интернет во всем Горном Бадахшане.

Что случилось теперь?

В субботу, 14 мая, несколько сотен жителей Хорога вышли на мирную акцию протеста и потребовали отставки главы ГБАО Алишера Мирзонабота и мэра города Ризо Назарзода. Также они требовали снять все блокпосты, прекратить преследование жителей, освободить задержанных и осужденных активистов и справедливо расследовать события ноября 2021 года. Протестующие дали властям время на рассмотрение требований до 16.00 16 мая. Власти же назвали их незаконными и пригрозили, что протесты будут рассматриваться как терроризм.

16 мая, когда граждане не получили ответа властей, большая группа молодежи направилась в сторону областной администрации. Дорогу им преградили силовики, которые использовали резиновые пули и слезоточивый газ. По официальным данным, один житель Хорога погиб и трое силовиков получили ранения, по словам жителей, ранены и несколько протестующих, пишет «Радио Озоди». МВД Таджикистана обвинило в организации протеста, точнее, по их версии, «вооруженного нападения на сотрудников МВД», общественного лидера Мамадбокира Мамадбокирова, а также журналистку и общественную активистку Улфатхоним Мамадшоеву, которая якобы дала указание протестовать.

18 мая в Рушанском районе жители перекрыли дорогу, чтобы помешать проезду правительственных войск в Хорог — как говорят местные, люди были безоружны. Военные открыли огонь. В МВД сразу после этого заявили, что дорогу перекрыли «члены организованной преступной группы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации» и оказали вооруженное сопротивление властям. Они якобы действуют при поддержке международных террористических организаций, получили за границей оружие и привлекли наемников для совершения терактов и провокаций. На этом основании была объявлена «антитеррористическая операция».

Позже ведомство заявило, что в перекрытии дороги участвовали около 200 человек, которые «с целью нарушить государственную безопасность, подорвать основы конституционного строя, воспрепятствовать деятельности правоохранительных органов, запугать население» с использованием оружия и коктейлей Молотова якобы атаковали колонну войск. По официальным данным, было убито 8 протестующих, 11 ранено, 70 человек задержали. Также, по утверждению МВД, один военный погиб и 13 были тяжело ранены.

Однако на самом деле погибших, похоже, намного больше. При этом западные СМИ сообщали о 25 жертвах. По информации «Радио Озоди», родственникам уже отдали тела 21 погибшего.

Какая ситуация на данный момент?

Информацию о том, что происходит в Горном Бадахшане, получать трудно из-за отсутствия там интернета.

Утром 18 мая журналистка Улфатхоним Мамадшоева, которую власти обвинили в организации протестов, была задержана в своем доме в Душанбе. Накануне у нее были журналисты «Радио Озоди» и «Настоящего времени», Мамашдоева отвергла все обвинения, пояснила, что была на прошлой неделе в Хороге в рамках общественного проекта и не имеет отношения к протестам. Когда журналисты возвращались к машине, на них напали неизвестные, применили силу и отобрали все съемочное оборудование и мобильные телефоны. Мамашдоеву же так и не освободили. По словам источников издания, против нее возбуждено уголовное дело о призывах к насильственному изменению конституционного строя.

Крупнейшее независимое СМИ Таджикистана «Азия-Плюс» 17 мая заявило о невозможности освещать события из-за давления властей:

«„Азия-Плюс“ получила официальное предупреждение Генеральной прокуратуры и неофициальное предупреждение от других госструктур о том, что наше издание „односторонне“ освещает события в ГБАО и „дестабилизирует ситуацию в стране“. „Азия-Плюс“ было предписано „устранить указанные недостатки“, в противном случае нашему изданию грозит закрытие. Учитывая данный факт, наша редакция приняла решение пока воздержаться от освещения событий в Горном Бадахшане».

Столица региона Хорог 17 мая был полностью парализована, писали в телеграм-канале Pamir Daily News, были закрыты школы и все учреждения, передвигаться по городу было нельзя. Но 18 мая МВД заявило, что город возвращен к нормальной жизни. Тем временем в ГБАО и остальном Таджикистане продолжаются задержания участников протестов и памирских общественных активистов. В местных каналах есть также неподтвержденные сообщения о внесудебных казнях участников протестов и обнаружении большого количества тел убитых.

На события отреагировала ООН. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что информирован о ситуации в Горном Бадахшане, обеспокоен сообщениями об усилении напряженности, насилии и гибели людей, призывает к сдержанности и поиску мирного решения. Обеспокоенность также высказали представители западных стран и Евросоюза.

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