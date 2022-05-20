Границу Украины с Беларусью начали укреплять в Житомирской области 5 20.05.2022, 11:02

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Батальоны украинской территориальной обороны усиливают свои позиции.

Житомирщина укрепляет участок украинско-белорусской границы, проходящей по территории области, чтобы не допустить вторжения вражеских войск.

Об этом в видеообращении сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

"Мы объезжали позиции наших батальонов территориальной обороны, которые располагаются на границе с Беларусью… Они уже неплохо окопались на границе и мы понимаем, что второй попытки у врага не будет. Не будет возможности зайти в Украину так, как они зашли 24 ( февраля. – Ред.). С 1 мая мы начали строить по всей линии и бетонные блоки", - отметил Сухомлин.

По его словам, к укреплению государственной границы в пределах Житомирской области будут привлечены также коммунальные предприятия. Кроме того, за всеми городами области закрепят участки, которые они будут обустраивать.

"Мы построим нормальную линию обороны, чтобы защитники были защищены бетоном и всем остальным, и для того, чтобы попыток зайти из Беларуси у белорусской армии вместе с российской не было", - добавил городской голова.

Протяженность украинско-белорусской границы в пределах Житомирской области составляет более 250 км.

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