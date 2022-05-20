Что полезнее: кофе или цикорий? 3 20.05.2022, 11:06

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Фото: Getty Images

Ответ не так однозначен.

Можно ли назвать цикорий здоровой альтернативой кофе? Отнюдь, ведь и у этого напитка есть свои противопоказания, пишет «Популярная механика».

Цикорий позиционируется как более здоровый заменитель кофе. Однако назвать эти продукты идентичными нельзя — у них есть ряд ключевых отличий, которые следует иметь в виду, если вы выбираете между кофе и напитком из цикория.

Чем кофе отличается от цикория?

Кофе

Кофе обладает более богатым и ярким вкусом и более насыщенным ароматом, чем цикорий.

Кофейные зерна содержат кофеин, который является стимулятором. Он может уменьшить сонливость и усталость, а также улучшить концентрацию внимания и координацию движений. Однако большое количество кофеина также может привести к побочным эффектам, таким как раздражительность, нервозность, головные боли, мышечный тремор и так далее.

Кофе может негативно повлиять на пищеварительную систему — он может вызвать повышение уровня кислоты в желудке, вздутие живота, рвоту и другие последствия, если употреблять его натощак.

Беременные женщины могут спокойно пить около 200 мг кофеина в день, что равно одной большой чашке.

Кофе — хороший источник антиоксидантов. Его бобы содержат витамин В2 и магний.

Кофе помогает поддерживать здоровье мозга, он может быть полезен для печени и сердечно-сосудистой системы, а также улучшает концентрацию внимания и физическую выносливость.

Кофе небезопасен для детей. Он также может увеличить беспокойство и активизировать состояния, связанные с биполярным расстройством, а также ухудшить свертываемость крови и вызвать диарею при употреблении в больших количествах. Пить кофе не рекомендуется людям с высоким кровяным давлением, эпилепсией или синдромом раздраженного кишечника.

Цикорий

Вкус напитка из цикория не идентичен вкусу кофе, но очень похож. Некоторым людям он напоминает эспрессо, что его вкус характеризуют как теплый, древесно-земляной с ореховым оттенком.

Цикорий не содержит кофеина, поэтому он может быть более здоровой альтернативой для тех, кому рекомендуется не употреблять напитки с этим стимулятором.

Кофе из цикория содержит инулин — природный пребиотик, который способствует росту полезных бактерий при попадании в кишечник.

Напитки на основе цикория не рекомендуются беременным женщинам. Цикорий может вызывать сокращения матки, ставя под угрозу здоровье матери и ребенка. Напиток может спровоцировать кровотечение и даже привести к выкидышу при употреблении в больших количествах.

Цикорий содержит значительное количество витаминов К, А, С и группы В. Он также содержит умеренное количество витамина Е. Корень цикория также является хорошим источником кальция, фосфора и фолиевой кислоты.

Цикорий обладает мягким слабительным и противоотечным действием, усиливает отток желчи из желчного пузыря. Он может положительно повлиять на уровень холестерина в крови, а также на здоровье сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Цикорий также обладает сильными противовоспалительными свойствами, которые можно использовать для облегчения определенных состояний (например, остеоартрита).

У некоторых людей может быть аллергия на цикорий.

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