Как свергнуть нефтяную диктатуру Путина Томас Фридман, NYT

20.05.2022, 11:10

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Томас Фридман

Все закончится тем, что миллионы баррелей останутся в земле.

Давно подмечено, что определение безумия заключается в том, чтобы совершать одни и те же действия вновь и вновь и ожидать при этом иного результата. По этому определению, мы — как раз те, кто оторван от реальности, поскольку продолжаем принимать то, что нам снова и снова повторяют нефтяная промышленность и зеленое движение, ожидая другого итога.

Зеленые продолжают говорить, что, поскольку цена на ветер и солнечную энергию сейчас такая же дешевая, как ископаемое топливо, или даже дешевле, чем на ископаемое топливо, они выиграли энергетическую войну. Гейм, сет, матч — добро пожаловать на зеленую планету.

Нефтяные компании говорят — как и во время каждого предыдущего энергетического кризиса с 1973 года — что единственный ответ на этот энергетический кризис — тот, который они предлагали в течение последних 49 лет: бури, детка, бури. Добро пожаловать в реальность.

Что ж, и первые и вторые не правы, и принятие повторения любого из этих заезженных афоризмов наносит нам экономический, экологический и геополитический ущерб — в последнее время особенно сильно — геополитический.

Потому что наша постоянная зависимость от ископаемого топлива укрепляет нефтяную диктатуру Владимира Путина и создает ситуацию, когда мы на Западе — да, скажите это вместе со мной — финансируем обе стороны войны. Мы финансируем нашу военную помощь Украине за счет налоговых поступлений, а некоторые союзники Америки финансируют армию Путина за счет закупок экспортируемых им нефти и газа.

И если это не определение безумия, то я не знаю, что это такое.

Не питайте иллюзий — эти грехи зеленого движения и нефтяной промышленности не равноценны. Зеленые пытаются решить реальную проблему, угрожающую планете, даже если их амбиции превышают их возможности. Нефтяные и угольные компании знают, что то, что они делают, несовместимо со стабильной и здоровой окружающей средой. Да, они правы, что без них сегодня не было бы глобальной экономики. Но если они не используют свои огромные инженерные таланты, чтобы стать энергетическими компаниями, а не только компаниями, работающими на ископаемом топливе, завтра не будет пригодной для жизни экономики.

Союзники Америки финансируют армию Путина за счет закупок нефти и газа

Давайте посмотрим на первых и на вторых. Слишком долго слишком многие в зеленом движении относились к необходимому и срочному переходу от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии, как к чему-то похожему на щелчок выключателя — просто откажемся от нефти, от бензина, от угля и откажемся от атомной энергии — и сделаем это прямо сейчас, не задействовав переходных механизмов, чистых источников энергии и рыночных стимулов, необходимых для такого масштабного сдвига в нашей энергетической системе.

Так поступила Германия в 2011 году, внезапно решившая после аварии на Фукусиме отказаться от своих 17 относительно чистых и надежных ядерных реакторов, которые обеспечивали около 25 процентов электроэнергии страны. И это несмотря на то, что в Германии не было достаточно солнечной, ветровой, геотермальной или гидроэнергии, чтобы заменить эту ядерную энергию. Так что теперь она сжигает больше угля и газа.

В рабочем документе Национального бюро экономических исследований США за 2019 год было обнаружено, что в Германии «потеря производства атомной электроэнергии из-за поэтапного отказа была заменена в основном производством угля и чистым импортом электроэнергии. Социальные издержки перехода от атомной энергии к углю составляют примерно $12 млрд в год. Более 70% этих затрат приходятся на повышенный риск смертности, связанный с воздействием местного загрязнения воздуха, выбрасываемого при сжигании ископаемого топлива».

Сегодня Евросоюз разрабатывает план по избавлению от зависимости от российской нефти и газа к 2027 году, а тем временем Путин смеется до упаду. Как сообщал CNN в апреле со ссылкой на отчет Центра исследований энергетики и чистого воздуха: «Российские доходы от экспорта ископаемого топлива в Европейский Союз резко выросли за первые два месяца вторжения в Украину — до $46,3 млрд. Это более чем вдвое превышало стоимость российской энергии, импортируемой ЕС за аналогичный двухмесячный период годом ранее.

Это произошло не потому, что объем импорта ЕС удвоился. Большая часть этого роста объяснялась более высокими ценами на нефть и газ. Другими словами, Путин начинает войну, которая создает нестабильность, что приводит к росту цен на нефть, поэтому он зарабатывает в два раза больше денег, экспортируя примерно такое же количество нефти.

В то время как Германия отказалась от ядерной энергии до того, как у нее появилась система безопасности в виде достаточного количества чистых альтернатив, по крайней мере, она находилась в серьезном, определяющем путь поиске их. Действительно, весь мир в огромном долгу перед Германией за снижение цен на солнечные панели и ветряные турбины за счет субсидий и налоговых льгот, которые она создала. В Германии ветряные турбины, солнечные батареи и другие возобновляемые источники энергии покрыли 54% энергопотребления в январе и феврале — и это удивительно. В 2021 году на возобновляемые источники энергии приходилось всего около 12% от общего объема потребляемой энергии в США.

Тем не менее, самое важное заблуждение современного зеленого движения, гордым, хотя и ворчливым членом которого я являюсь, состоит в том, что, поскольку цена на ветряные и солнечные технологии упала так низко, что они могут обойти уголь и природный газ на большинстве рынков, часто даже без субсидий, для ископаемого топлива «игра окончена».

Если бы все было так просто. Цена — это лишь половина истории.

Если вы не можете установить линии электропередач — чтобы доставить эту солнечную и ветряную энергию с огромных открытых пространств, где она генерируется, в большие городские районы, где она необходима — и если вы не можете выделить больше земли для установки масштабных солнечных и ветряных электростанций, которые вам нужны для замены угля, газа или атомной энергии, не имеет значения, что ваши возобновляемые источники энергии дешевле в пересчете на киловатт-час.

И сегодня передача зеленой энергии является огромной проблемой в США и Европе, где многие люди не хотят, чтобы ветряные электростанции, солнечные батареи, линии электропередач или газопроводы находились на их заднем дворе.

Филип Аншутц, 82-летний миллиардер и консерватор, сколотивший состояние на бурении нефтяных скважин, «последнее десятилетие пытался построить потенциально прибыльную линию электропередач стоимостью $3 млрд под названием TransWest Express, которая соединила бы его огромную новую ветряную электростанцию с Вайомингом на юго-западе США. Он будет поставлять возобновляемую энергию примерно двум миллионам клиентов», — сообщило агентство Bloomberg в прошлом месяце. «США нужны тысячи миль новых линий электропередач, чтобы доставлять ветровую и солнечную энергию из прерий и пустынь в города при переходе от ископаемого топлива».

Аншутц, говорится в отчете, «потратил годы на получение сотен разрешений и сервитутов от местных органов власти и землевладельцев вдоль маршрута». Он получил все, кроме одного — разрешения от ранчо Кросс-Маунтин, которое не хотело, чтобы нетронутый ландшафт Колорадо был поврежден линиями электропередач. И вот сейчас, «через 17 лет после старта проекта, не натянуто ни одного провода».

Извините, я бы хотел, чтобы это было не так, но нет безупречного пути от коричневой энергии к зеленой энергии. Дорога вымощена жесткими компромиссами. Выбери свой яд — но повзрослей.

Между тем, начиная с арабского нефтяного эмбарго 1973 года, крупные нефтяные компании повторяли практически при каждом последующем кризисе: «Конечно, нам нужно больше чистой энергии, но вы должны понимать — она не масштабируется. Сейчас у нас чрезвычайная ситуация, поэтому нам просто нужно больше бурить». Вы слышите тот же рефрен сегодня, вот почему мы рискуем пропустить еще один нефтяной кризис и никогда не избавиться от нашей зависимости от ископаемого топлива.

Однако нефтяным компаниям следует быть осторожными, потому что на этот раз все может быть по-другому, благодаря большему количеству потребителей, требующих электромобили, и большему количеству отраслей, вынуждаемых потребителями и сотрудниками быстро обезуглероживаться. Недавно McKinsey опубликовала свой Глобальный энергетический прогноз на 2022 год, в котором говорится: «Поскольку мир переходит на низкоуглеродные ресурсы, глобальный спрос на электроэнергию может утроиться до 50 процентов к 2050 году, а спрос на ископаемое топливо может достичь своего пика уже в 2023 году, это произойдет в основном за счет увеличения потребления электромобилей».

Нет-нет — и зеленым, и коричневым нужно действовать по-настоящему: зеленым нужно улучшить свою игру по развертыванию. «Это означает утроение количества установок солнечных батарей, удвоение линий электропередач на большие расстояния, принятие всех мер для ускорения перехода на электромобили и начало внедрения возобновляемого водорода для промышленности», — сказал Хэл Харви, исполнительный директор Energy Innovation, которая помогает компаниям и странам переходить на чистые виды топлива. И делать это нужно быстро и разумно, «защищая местные экосистемы».

Компании, работающие на ископаемом топливе, сказал мне Харви, «должны изменить свою бизнес-модель, чтобы она была совместима с жизнью на Земле — пока у них еще есть шанс».

Для тех нефтяных компаний, которые располагают крупными месторождениями природного газа — которые необходимы в этот переходный период, поскольку газ чище угля — это означает использование этих месторождений, но при этом с нулевой утечкой метана, иначе газ станет таким же вредным, как и уголь. Но это также означает, что необходимо гораздо более серьезно задуматься о том, чтобы компании, работающие на ископаемом топливе, действительно превращались бы в «энергетические компании», а не только в нефтяные компании, чтобы они могли использовать свои потрясающие инженерные таланты для предоставления большего количества энергетических решений, которые спасают планету, а не только согревают ее.

Каменный век, как известно, закончился не потому, что кончились камни. И нефтяной век не закончится, потому что у нас закончилась нефть. Это закончится тем, что миллионы баррелей останутся в земле, потому что мы сделали так, что нефть и ее транспортировка стали устаревшими.

Серьезные нефтяные компании пойдут в фарватере этих процессов. И таким образом нефтяные диктаторы будут свергнуты. Но мы не можем сделать это достаточно быстро.

Томас Фридман, NYT (перевод — НВ)

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