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Washington Post: Украина может получить от США ЗРК Patriot

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  • 20.05.2022, 11:17
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Washington Post: Украина может получить от США ЗРК Patriot

В последний пакет военной помощи могут также включить дальнобойную артиллерию.

В рамках нового пакета помощи от США на 40 миллиардов долларов, который накануне одобрил Конгресс, Украина может получить зенитные ракетные комплексы Patriot и дальнобойную артиллерию, сообщает The Washington Post.

Принятый законопроект предусматривает, что размер военной помощи Украине составит 20 миллиардов долларов.

Документ также включает более восьми миллиардов долларов в виде общей экономической поддержки Украины, почти пять миллиардов долларов для решения потенциальной нехватки продовольствия и более миллиарда долларов для совокупной поддержки беженцев.

19 мая Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов, ранее его одобрила Палата представителей. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден.

Это крупнейший пакет помощи другой стране, который Конгресс принимал за последние два десятилетия.

9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

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