«Это была самая душевная инвестиция»: как минчанка спасла хату прадеда 1 20.05.2022, 11:29

Дом в деревне на берегу Птичи рядом с Глуском появился в 1939 году.

Успешная белорусская бизнес-леди Светлана Зере решилась на инвестицию, которая не предполагает отдачи в виде денежных знаков. Потому что история эта не про бизнес, а про семейные ценности, связь поколений, яркие впечатления из детства и юности: два года назад она начала ремонт дома своего прадеда в деревне под Глуском. Недавно Светлана поделилась результатами в Instagram.

Журналисты realt.by поговорили с ней о нюансах реконструкции и посмотрели, что в итоге у нее получилось.

Дом на Птичи

Дом в деревне на берегу Птичи рядом с Глуском появился в 1939 году — прадед Светланы, Виктор Кастецкий, перевез его на новое место с хутора. Хата уцелела в войне, в ней родилась бабушка Светланы и еще двое детей.

— После учебы в институте в Москве бабушка Анна в деревню не вернулась, жила и работала в Бобруйске, — рассказывает моменты из истории своей семьи Светлана. — К своим родителям ездила как на дачу. Потом уже и я со своей мамой приезжала, оставалась в деревне на каникулах.

Дедушка умер еще в 2002-м, бабушка переехала жить к нам поближе в Минск, поэтому визиты в деревню сократились до одного-двух раз летом и на Радуницу. А потом в 2018 она умерла и дом опустел. Даже когда мы изредка приезжали туда, то не оставались даже ночевать в нем.

В 2020-м году мама предложила продать дом, чтобы он получил вторую жизнь. Ей жалко было смотреть на то, как он умирает. Тогда мы с мужем решили, что возьмем дело в свои руки и займемся восстановлением дома. Цель задуманного — превратить его в место, где будет так классно, что вместо модных пансионатов и агроусадеб мы будем выбирать наш домик в деревне. Пусть мы будем приезжать туда 3−5 раз в году, но будем чувствовать связь с этим местом.

Сначала проект

Первым делом начали восстанавливать документы. Оказалось, что бабушка Светланы не вступила в свое наследство, а ее мама не вступила в свое. Поэтому около года провозились с документами. Но все оказалось возможным.

— Параллельно разрабатывался дизайн-проект в студии Елены Кожеуровой, которая откликнулась на мой пост в соцсетях о поиске дизайнера, — рассказывает Светлана. — Мне нужен был такой проект, который бы позволил сделать дом комфортным и максимально сохранить его аутентичность. В ноябре мы вместе съездили в деревню, все осмотрели, померили и обсудили.

Светлана говорит, что когда только планировалось заняться домом в деревне, ее вдохновила история Андрея Уфимцева, который возрождает соседнюю деревню Косаричи (о нем мы писали прошлым летом — Realt). Там он построил себе дом, реконструировал хату прадеда, выкупил бывший сельский клуб и создает коворкинг-пространство с кинотеатром и музеем для местных.

— Тогда же заехали в гости к Андрею, посмотреть, как и что у него сделано. Кстати, дизайнер так вдохновилась идеей реконструкции, что приобрела и себе домик в деревне.

Светлана говорит, что под постами в Instagram о затеянном ремонте подписчики спрашивали, «зачем восстанавливать дом, у вас же есть средства купить новый?».

— Речь идет не про чувство новизны или какую-то крутотень. Это про память, этот дом мне очень дорог. С ним связаны яркие и очень теплые воспоминания моего детства и юности. Мне совсем не хочется потерять ту связь с детством, которая осталась в виде этого дома в деревне.

Ремонт начинается

В марте проект был готов, в апреле началась реконструкция. Руководил работами отец Светланы, рабочих пригласили из Бобруйска.

Первым делом ободрали все слои обоев. Оголившиеся деревянные стены оказались ужасно кривыми и непривлекательными, оставлять их в таком виде в интерьере было нельзя. Поэтом решили зашить их гипсокартоном. Благодаря декоративным рейкам, визуально стены выглядят как собранные из панелей. Так же поступили и с потолками, балки при этом оставили частью интерьера.

Полы в доме были дубовые, их оставили. Правда, их пришлось зачистить от краски и следов шашеля, отшлифовать и покрыть лаком. Теперь они выглядят изумительно.

Все старые окна заменили на современные пластиковые. Стеклопакеты заказывали специальные, с декоративными вставками (шпросами), поэтому визуально они выглядят как аутентичные деревянные рамы. Старые ставни хорошо сохранились. После установки окон их обновили и установили на их старое место.

Крыльцо с навесом было старое, перекосившееся, его переделали. Входные двери отремонтировали и перекрасили.

Там, где теперь большая терраса, находилась «хабунька» — пристройка к глухой стене, где хранился весь инструмент для огорода и дрова. Ее разобрали и выяснилось, что с этой стороны дома сруб подгнил. Поэтому стену пришлось заделывать и укреплять. По проекту в ней вырезали дверной проем.

С остальных сторон дом практически не изменился, фасад лишь подкрасили, чтобы не выделялся на фоне соседских домов.

Опция «комфорт» — обязательна

Отапливать дом нужды нет — семья приезжает только в теплую пору года. Поэтому одну из двух печей сначала думали разобрать. Тем более Светлана не помнит, чтобы ее когда-нибудь растапливали, а ее бабушка говорила, что она и вовсе не рабочая. Но, как выяснилось, русская печь вполне исправна.

— Папа в ней любит приготовить что-нибудь, например, борщ из крапивы, — говорит Светлана. — Теперь наши печки не узнать — их облицевали красивой специальной плиткой для печей. Сделано очень хорошо, с первого раза и без переделок.

— Самая важная часть дома — нет, не прародительские печь и лежанка, а — туалет, — считает Светлана. — Вот без этого атрибута современной жизни в доме всегда был определенный дискомфорт. Поэтому санузел в проекте появился первым. Место под него выделили в бывшей кладовке при входе в дом. Теперь там все как в современном доме — все в плитке, есть и умывальник, и унитаз, и душ.

Здесь нужно отметить интересное решение — бойлера горячей воды нет. Вместо него установлены краны и смеситель в душе со встроенным электронагревом. Правда, по словам Светланы, первое время пользоваться ими было не очень удобно, надо было приноровиться. Но как решение для дачи очень хорошее.

Интерьер для старого дома

Планировка в доме кардинально не изменилась — из помещений добавился лишь санузел. В остальном логика такая же: из прихожей попадаешь в кухню-столовую, далее через распашные двери — в гостиную со спальной зоной.

В доме из мебели оставили лишь самое ценное. Например, сервант, который покупал еще прадедушка Светланы, и старый шкаф. Все остальное из Ikea и Jysk. Растения на окнах, кстати, искусственные.

— Кухню заказывали в Бобруйске в известной фирме, занимающейся кухонной мебелью по всей Беларуси, - рассказывает Светлана. — Впечатления о компании остались не самые хорошие. Сначала на месяц затянули изготовление, а потом монтажник при сборке не все доделал — лишь создал видимость, что закончил. Например, шкафчик просто приставил, барную стойку не прикрутил к стене. Монтировал он кухню в октябре, после мы только в апреле появились в доме. Тогда только и узнали о недоделках. Устранять их будут папа и муж.

Весь ремонт рассчитывали сделать за два месяца, но в итоге он растянулся на полгода. Но на этом семья Светланы не останавливается — впереди еще благоустройство участка.

— Я уже обращалась к ландшафтному дизайнеру за советом, как и что сделать с нашим участком, — говорит она. — Сейчас на нем растут старые яблони, им уже лет по 80. Убирать их не будем — после грамотной обрезки они снова будут радовать хорошим урожаем. Сам участок неровный, перепаханный кротами. В конце лета, к закрытию сезона планируем его выровнять и поставить сетчатый забор (с фронтальной части он будет деревянный).

На участке из старых построек остался хлев, который временно служит складом. На его месте планируется баня с панорамными окнами на поле.

Судя по всему, работы хватит на несколько сезонов, но уже этим летом семья планирует проводить выходные в деревне.

— Это была моя лучшая и самая душевная инвестиция, о которой я не жалею ни капли, — говорит Светлана. — Когда все начиналось, мы планировали, что будем приезжать в деревню пару раз в год, но вот с конца апреля мы туда уже четвертый раз едем. И каждый раз хочется задержаться там подольше.

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