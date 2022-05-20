Дедушка в Чернигове из ружья помог «приземлить» истребитель врага 2 20.05.2022, 11:30

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У смелости нет возраста.

Такие истории еще раз доказывают, что у России нет никаких шансов победить в войне против Украины.

О Владимире Федоровиче из Чернигова рассказали в ГНСУ. Отметили, что мужчина пример того, что для смелости нет никаких возрастных ограничений.

Мужчина рассказывает, что услышал в небе гул. Он сразу же схватился за ружье. И хотя оно рассчитано на несколько иную добычу, Владимира Федоровича это не остановило ни на минуту.

"Я своей "клюшкой", а ребята – своими. И оно, падло, упало",– рассказал он.

Никто не может точно сказать, благодаря кому удалось "приземлить" вражеский истребитель. Но можно без сомнения сказать, что этот дедушка точно приложился к тому, чтобы в армии России было меньше на один самолет.

Как настоящий охотник Владимир Федорович оставил себе трофей. Теперь у него в гараже стоит обломок того же российского истребителя, который сбили в Чернигове.

Отметим, что самолет оккупатнов удалось сбить 5 марта. Им оказался российский бомбардировщик Су-34. Во время "приземления" двум пилотам удалось катапультироваться. Однако один из них пополнил ряды "двухсотых", а второй – Александр Красноярцев – стал пленным. Перед тем он из пистолета убил одного гражданского, пытавшегося его поймать.

Дедушка также рассказал, что в его подвале прятались от атак соседи. И как только он показал детский рисунок на двери, сдерживать слез он не смог. Мужчина отвернулся от камеры и извинился за то, что эмоции взяли верх.

Его спросили, пошел ли он воевать, если бы не было ограничений по возрасту. На это мужчина без сомнения ответил: "Я бы сегодня пошел пешком! На карачках полез бы!"

Этот смелый дедушка показал, что нет правильного возраста, чтобы защищать свое государство от оккупантов. И если нет возможности присоединиться к рядам ВСУ, то можно пить по врагу всеми возможными способами. В том числе и помогая нашим военным и волонтерам.

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