В какие автобусные туры могут отправиться белорусы этим летом 20.05.2022, 11:31

Несколько европейских направлений и их стоимость.

После того, как Польша открыла границы для въезда (без карантина, ковид-сертификатов и ПЦР-тестов), автобусные туры, наконец, вышли из долгой "комы" и обрели "второе дыхание". Сайт smartpress.by посмотрел, куда именно можно отправиться. И за сколько.

О шенгенских визах

Как сообщают в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО), автобусные туры сейчас формируются по принципу: какие страны оформляют белорусам шенгенские визы (тип C), туда и едем.

Ранее 70-80% виз предоставляли посольства Литвы, Латвии и Польши. Сейчас туристические визы белорусам они не выдают.

Италия

По информации РСТО, итальянское посольство пообещало квоты для туристов с 1 июня. На июль-сентябрь турфирмами сформированы экскурсионные программы.

Так, "классика" – это 8-дневная поездка, причем два дня туристы проводят в Риме. Стоимость программы – от 843 руб.

Еще один маршрут - по Италии и Австрии с заездом на Лигурийское побережье. Продолжительность - 10 дней, цена от 1278 руб.

Один из лидеров по продолжительности вояжа – тур на 14 дней. Маршрут включает отдых в Тоскане на Тирренском море. Стоимость – от 1817 рублей.

Венгрия

Эта страна предоставляет квоты на туристов, однако не так много, как хотелось бы белорусским турфирмам. Поэтому они формируют совместные группы.

Так, 6-дневный тур Минск – Будапешт – Сентендре - крепость Вышеград - Эстергом – Балатон – Вена – Минск стоит 255 евро.

Комбинированные венгерские программы с заездом в Чехию и Австрию (на 6 дней) начинаются от 584 руб.

Есть туры с отдыхом в Хайдусобосло (популярный термальный курорт) по цене около 420 евро и продолжительностью в 7 дней. Возможны другие маршруты: Будапешт – Вена – Сентендре, или Будапешт – Хевиз – Балатон — Эгер.

Греция

Визовый центр Греции в Минске работает в штатном режиме.

На июль-сентябрь есть 14-дневная поездка через Польшу, Венгрию и Болгарию. Стоимость – от 565 евро. В сумму включен отдых на Пелопоннесе.

Польша

Да, не удивляйтесь. Пока вы читали этот текст, ничего не поменялось: поляки по состоянию на 19 мая туристических шенгенских виз белорусам не выдают. По данному направлению группы формируются из путешественников, у кого визы уже открыты.

Туры рассчитаны на 3 дня. Стоят от 130 евро. Туристы смотрят Варшаву.

Также на рынке можно найти предложения по автобусным турам в Монако, Францию, Испанию, Хорватию. В основном, опять-таки, такие поездки формируются из тех счастливчиков, кто имеет в паспорте готовые визы.

При выборе направления на сайтах турфирм обратите внимание, что многие автобусные туры традиционно включают в себя ночные переезды: для кого-то это критично. Однако при желании можно подобрать приемлемые варианты и без ночевки в автобусе.

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