В какие автобусные туры могут отправиться белорусы этим летом
- 20.05.2022, 11:31
Несколько европейских направлений и их стоимость.
После того, как Польша открыла границы для въезда (без карантина, ковид-сертификатов и ПЦР-тестов), автобусные туры, наконец, вышли из долгой "комы" и обрели "второе дыхание". Сайт smartpress.by посмотрел, куда именно можно отправиться. И за сколько.
О шенгенских визах
Как сообщают в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО), автобусные туры сейчас формируются по принципу: какие страны оформляют белорусам шенгенские визы (тип C), туда и едем.
Ранее 70-80% виз предоставляли посольства Литвы, Латвии и Польши. Сейчас туристические визы белорусам они не выдают.
Италия
По информации РСТО, итальянское посольство пообещало квоты для туристов с 1 июня. На июль-сентябрь турфирмами сформированы экскурсионные программы.
Так, "классика" – это 8-дневная поездка, причем два дня туристы проводят в Риме. Стоимость программы – от 843 руб.
Еще один маршрут - по Италии и Австрии с заездом на Лигурийское побережье. Продолжительность - 10 дней, цена от 1278 руб.
Один из лидеров по продолжительности вояжа – тур на 14 дней. Маршрут включает отдых в Тоскане на Тирренском море. Стоимость – от 1817 рублей.
Венгрия
Эта страна предоставляет квоты на туристов, однако не так много, как хотелось бы белорусским турфирмам. Поэтому они формируют совместные группы.
Так, 6-дневный тур Минск – Будапешт – Сентендре - крепость Вышеград - Эстергом – Балатон – Вена – Минск стоит 255 евро.
Комбинированные венгерские программы с заездом в Чехию и Австрию (на 6 дней) начинаются от 584 руб.
Есть туры с отдыхом в Хайдусобосло (популярный термальный курорт) по цене около 420 евро и продолжительностью в 7 дней. Возможны другие маршруты: Будапешт – Вена – Сентендре, или Будапешт – Хевиз – Балатон — Эгер.
Греция
Визовый центр Греции в Минске работает в штатном режиме.
На июль-сентябрь есть 14-дневная поездка через Польшу, Венгрию и Болгарию. Стоимость – от 565 евро. В сумму включен отдых на Пелопоннесе.
Польша
Да, не удивляйтесь. Пока вы читали этот текст, ничего не поменялось: поляки по состоянию на 19 мая туристических шенгенских виз белорусам не выдают. По данному направлению группы формируются из путешественников, у кого визы уже открыты.
Туры рассчитаны на 3 дня. Стоят от 130 евро. Туристы смотрят Варшаву.
Также на рынке можно найти предложения по автобусным турам в Монако, Францию, Испанию, Хорватию. В основном, опять-таки, такие поездки формируются из тех счастливчиков, кто имеет в паспорте готовые визы.
При выборе направления на сайтах турфирм обратите внимание, что многие автобусные туры традиционно включают в себя ночные переезды: для кого-то это критично. Однако при желании можно подобрать приемлемые варианты и без ночевки в автобусе.