Белоруска с редкой профессией рассказала о своей работе 20.05.2022, 11:36

Можно ли заработать на относительно новом для Беларуси виде деятельности?

Любовь Дингалева — организатор пространства. Она занимается услугами, к которым сегодня созрели далеко не многие белорусы. Коротко суть своей работы женщина описывает так: организовать такую систему, чтобы дома всегда был порядок и не пришлось тратить много времени на разбор завалов. Onlíner поговорил с минчанкой о том, много ли у нее заказов, можно ли заработать на относительно новой для Беларуси профессии и как поддерживать порядок дома самостоятельно.

«В течение четырех лет ситуация, когда у меня был один клиент в три месяца, была нормальной»

Любови 40 лет. После школы она поступила в университет на библиотекаря и отработала по специальности два с половиной года. После этого ушла в частную фирму, которая занималась водоподготовкой, и отдала этому делу около десяти лет. Позже — замужество и декретный отпуск с двумя детьми. Несмотря на то что последняя работа женщине нравилась, она отнимала слишком много времени.

— Мне хотелось уделять больше внимания мужу и детям, и при этом не было необходимости вносить вклад в семейный бюджет. Поэтому я могла выбирать себе занятие по душе. Это важный момент, потому что организатор пространства — новая для Беларуси профессия, и общество к ней не совсем готово, — отмечает минчанка. — Я хорошо помню время, когда мы все красили ногти дома и поход в салон был событием, ведь «наши люди на такси в булочную не ездят». Большинство людей ментально не готовы к некоторым услугам.

Организация пространства — это не про уборку, а про порядок (об этом мы расскажем позже), но часто люди не могут уложить в голове даже вызов клинеров.

— Я проводила опрос в своем блоге, где 98% аудитории хотели бы себе помощницу по уборке дома. При вопросе, почему люди не используют эту возможность, вопрос цены стоял только у 8%. Остальные или морально не готовы, или им не разрешает муж, или они не могут позволить себе такое в рамках своей головы. Собственно, такая же ситуация и с организацией пространства.

Во время декретного отпуска Любовь понимала, что не может заниматься только детьми и бытом, поэтому искала возможности для обучения. Наткнулась на профессию организатора пространства и не могла поверить, что такое бывает: женщина нашла занятие по душе.

— Сомнений, что это мне нравится и что я справлюсь, не было, были вопросы с тем, что это кому-то нужно. Из 15 человек, с которыми я обучалась четыре года назад, работать остались только трое. А сейчас организации пространства обучают все кому не лень и рассказывают, какая это классная и прибыльная профессия.

Любовь не спорит насчет интересности профессии, но со вторым пунктом согласиться не может, по крайней мере на постсоветском пространстве.

— В США такие специалисты востребованы где-то с 1980-х, но там не было войны и у людей совершенно другой менталитет. Плюс я состою в чате с организаторами пространства из Украины, России и Беларуси и вижу, что у нас с этим сложнее, чем в других странах. У соседей большое значение имеет то, работаешь ты в столице или в глубинке, а у нас разницы практически нет. Регулярно клиенты у меня стали появляться только в этом году. До этого в течение четырех лет ситуация, когда у меня был один клиент в три месяца, была нормальной.

Поэтому женщина сразу отмечает: сейчас это не работа для тех, кому нужно содержать семью, и добавляет, что «вкалывать бесплатно нужно бесконечно». Как минимум Любови пришлось вложить много сил и средств, чтобы раскрутить свой инстаграм-блог, потому что иначе о ней бы никто не узнал: сарафанное радио в сфере организации пространства в Беларуси не работает.

— Многие учатся, платят от $600 до $1500 за обучение, а потом не работают. Они не ожидают, что будет в реальности. Люди думают, что сразу после курсов станут ходить к клиентам и наводить порядок. Но клиентов еще нужно найти.

Четыре года назад Любовь платила за обучение около $400, курсы длились два-три месяца. Хотя, признается она, почерпнуть оттуда удалось не так много, потому что женщина и без того очень организованна.

— Я же библиотекарь, у меня все по полочкам! — улыбается она. — Сначала это было как хобби.

Правильно выстроенная система наведения порядка экономит от 40 до 70% времени и действий человека

Если максимально просто, то организация пространства — это система хранения в доме.

— Я из своего детства помню бесконечные субботы, когда мы с мамой с утра до вечера «генералили» весь дом. Больше в моей жизни такого нет: есть посудомойка, робот-пылесос, раз в месяц приходит девушка-помощница. Она моет весь дом, но ей не нужно наводить порядок, только все чистить.

Чем отличается организация пространства от клининга? Задача клинера — чистка. Он приходит к вам бесконечно, потому что пачкается что-то постоянно.

— Некоторые клинеры отказываются убирать у моих знакомых, потому что у тех слишком много баночек в ванной, и они просят сначала навести порядок. Моя задача — прийти к человеку условно один раз. Если квартира большая, то могу приходить в течение месяца или даже полугода, если ситуация непростая. Порой люди думают, что придет организатор пространства и наведет порядок по щелчку. Но все это человек делает вместе со мной, потому что я много говорю и обучаю.

Любовь показывает клиентам, как сохранять порядок всегда и не тратить на это много времени. Она признается, что нередко люди хотят на своих полках картинку из Pinterest, но не всегда понятия красиво и удобно стоят рядом. Часто эстетика стоит недешево, потому что нужно покупать дополнительные контейнеры или менять мебель.

— В феврале только на органайзеры для холодильника мы с одной девушкой потратили 250 рублей, да и то купили не все. Удобно будет в любом случае, но кому-то важен визуал. В любом случае я прихожу к человеку домой и работаю только по запросу, как психолог. Я могу назвать пять способов решения проблемы, но если клиенту это не нужно, то зачем?

Систему хранения Любовь создает индивидуального под каждого человека, потому что не всем подходит одно и то же.

— Я люблю складывать все конвертиками, а кому-то этот визуал вообще не нужен. Оцениваем, сколько времени есть у человека и чего он хочет. Интересным открытием стало то, что порядок любят все, но не каждому нужна идеальность. Например, игрушки на полу в детской мешают не всем.

По словам женщины, правильно выстроенная система наведения порядка экономит от 40 до 70% времени и действий человека.

— После этого человек перестает наводить порядок бесконечно. Вещи лежат функционально, их можно легко найти, и потом нужно просто это поддерживать.

Интересуемся у Любови о сборном портрете ее клиентов. Часто это женщины, которые хорошо зарабатывают и не могут тратить время на постоянное наведение порядка. Также это мамы в декрете, потому что с маленькими детьми очень сложно держать дом в гармонии. Мужчины за все время работы Любови к ней не обращались.

Сколько зарабатывает организатор пространства? Обычно час работы стоит 20 рублей. Дороже обойдется организация пространства вместе с проектированием мебели именно под запросы клиента.

— Еще есть такой диссонанс: профессиональные клинеры в Беларуси стоят дороже, чем организаторы пространства. Такого нет нигде в мире!

Бонус. Типичные ошибки организации квартиры и как их не допускать

Сама Любовь тратит на наведение порядка не более 30 минут в день. В течение этого времени она развешивает и складывает постиранное белье, раскладывает вымытую посуду и так далее. На данный момент в ее квартире главное — удобство, о глянцевой красоте женщина позаботится после ремонта. Но минчанка никогда не боится внезапного прихода гостей: в ее доме всегда все в порядке.

Почему жилье людей захламляется и порой купить новые перчатки проще, чем найти прошлогодние? Любовь приводит топ типичных ошибок.

1. Со времен войны и дефицита люди накапливают много вещей. Техника быстро устаревает: выбросить жалко, а купит ли ее кто-то, непонятно. Поэтому часто все ненужное отправляется на балкон или по шкафам.

2. У вещей нет своего места. Например, перчатки забросили в один шкаф, шарф — в другой и так далее. В итоге часто приходится носиться и переворачивать много полок и коробок, чтобы найти комплект.

3. Люди бездумно покупают органайзеры просто потому, что они красивые и в целом должны помогать сохранять порядок. Но порой контейнеров становится много и они неподходящие, поэтому, наоборот, происходит захламление и быстро появляется беспорядок.

4. Главный источник беспорядка — шкаф. У нас привыкли делать очень глубокие шкафы и складывать всю одежду в стопки. Если в ней лежит 50 маек и вы достаете одну из них, вся стопка рушится. Поэтому есть другие способы складывать одежду, чтобы порядок в шкафу сохранялся постоянно.

Теперь несколько лайфхаков от Любови, «заповеди» по организации порядка на долгий срок.

1. Избавиться от всех неактуальных вещей. «Одна из моих задач — помочь человеку понять, что какие-то вещи ему не нужны и никогда не пригодятся. Люди часто не понимают, что можно делать с такими предметами», — отмечает Любовь. Важно вспомнить, когда в последний раз вы использовали эту вещь, будут ли реальные ситуации, в которых она будет нужна. «Если лишнего нет, а вещей много, я могу помочь „впихнуть невпихуемое“».

2. Определить рабочую зону. Все вещи, которыми вы часто пользуетесь, расположите на расстоянии вытянутой руки, все остальное — в антресоли и другие менее доступные места. Например, у нас привыкли ставить чашки выше тарелок, но можно просто поменять полки, чтобы не тянуться за кружкой и не испытывать дискомфорт.

3. У каждой вещи должно быть свое место.

4. После использования возвращать вещь на ее место, а не бросать где вздумается. Иначе вся организация пространства не имеет смысла.

5. Вещи нужно разделить по категориям. Крупы должны лежать с крупами, никакого хлеба или посуды с ними быть не должно.

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