Британская разведка: РФ собирается перебросить свои обессиленные в Мариуполе войска без подготовки 20.05.2022, 11:34

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Кремль спешит и не собирается тратить время на своих военных.

Страна-агрессор РФ может перебросить свои силы из Мариуполя чтобы усилить операции на Донбассе.

Российские войска, которые наступали на украинских защитников в городе, обессилены. Однако в РФ не собираются тратить время на то, чтобы переоснастить их. Такие данные британской разведки обнародовало Минобороны Великобритании.

"После того, как Россия обезопасит Мариуполь, вероятно, она перебросит свои силы для усиления операций на Донбассе. Постоянное сопротивление украинцев в Мариуполе с начала войны означает, что российские силы в этом районе должны быть переоборудованы и отремонтированы, прежде чем их можно будет эффективно передислоцировать", – отмечается в сообщении.

Однако в британской разведке отмечают, что РФ хочет передислоцировать войска без должной подготовки. Ведь передислокация может быть длительным процессом, а в Кремле не хотят тратить много времени.

На командование российской армии давят сверху, ведь руководство РФ ожидает достижения оперативных целей.

"Это означает, что Россия, вероятно, быстро перераспределит свои силы без должной подготовки, что чревато дальнейшим истощением сил", – подчеркнули в разведке Великобритании.

Также в британской разведке сообщили, что с Азовстали, вероятно, вышли около 1700 украинских военных, и неизвестно, сколько защитников Украины еще остаются на территории металлургического комбината.

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