«Лукашенко получил перчаткой по носу» 2 20.05.2022, 11:47

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фото: ТАСС

В Кремле белорусского диктатора винят в провале войны с Украиной?

Итак, Лукашенко, буквально получивший "перчаткой по носу" от Путина, который первого буквально "выставил за порог", сообщив "С тобой общаться некогда, ко мне стучится Токаев" , серьезно обиделся, пишет Telegram-канал CYNIC.

Пропаганда РБ зря старалась - в течение нескольких недель старательно водила прожектором по сцене, пытаясь осветить Лукашенко во время "личной встречи" как знака высокого доверия...

И тут... кинули.

Лукашенко на Западе не принимают, потому что он не имеет чего-то, что можно предложить взамен "сделки на сдерживание в одной колоде". В эту "стопку" вписался тот же Мадуро, имея крупнейшие запасы нефти - американцы "перевернули страницу", потому что это было политически и экономически целесообразно для энергетической безопасности Европы и Штатов.

Что может предложить Вашингтону Минск, взамен на "лояльность с закрытыми глазами"?

Но Дворец знает, что Запад в нынешних реалиях может не гарантировать безопасность, но точно не сожрет Лукашенко.

А вот в Москве такие идеи имеются. От ряда источников следует информация, что "причиной провала молниеносной атаки на Киев признано"... (барабанная дробь) плохое обеспечение тыла, которым руководил лично Александр Григорьевич.

Идея, конечно, экстравагантная, однако такой уровень аналитики в общем-то многое объясняет в тактике и стратегии РФ.

Едет Лукашенко к Путину с довольно интересной повесткой. Там и ракетостроение, и импортозамещение, и проект экономического сотрудничества...

По импортозамещению мы уже видели вчерашнюю "Санту Бремор", которая столкнулась с серьезными трудностями по поставке рыбы в Россию.

Ряд источников сообщает о неожиданных логистических разрывах в контрабандной сети, что существенно снижает планируемые объемы продаж.

Остальное "импортозамещение" не работает - его суть для Беларуси и состояла в контрабанде через свою территорию санкционных товаров бытового предназначения.

С проектом экономического сотрудничества Лукашенко поступил достаточно забавно. Он хочет продать Путину план сотрудничества после 2025.

А вот что делать до 2025 - обсуждать как-то не хочется, потому что юлить можно будет значительно меньше.

Насчет ракет. Лукашенко якобы купил неизвестное количество "Искандеров" и вообще будет разрабатывать свою ракету.

Будет, но сразу после ядерного оружия, которое он обещал построить к концу прошлого года. Там даже представители институтов собирались по ядерной энергии. Лукашенко отчетливо хотел производить какие-то манипуляции с ядерными отходами.

И где?

В итоге мы имеем "прикрытие" для российской армии в РБ.

Но это все - для болтовни с Путиным.

В реальности была вновь пересмотрена система охраны, разведки и силовая вертикаль внутреннего свойства - все, кто будут заподозрен в чрезмерно активной игре на Кремль, будут медленно сдвигаться с доски.

Лукашенко начал новый трек лояльности. Лояльность сугубо личная: наличие "второго хозяина" будет являться признаком предательства.

Беларусь ждет еще одна волна кадровых чисток, но в довольно закрытой форме - замена должностей таким образом, чтобы "неблагонадежные" полностью потеряли рычаги местной или центральной власти, доступ к важной информации...

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