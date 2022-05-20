Украинские военные с помощью ПЗРК «Перун» сбили два новейших российских беспилотника «Орлан-10»2
- 20.05.2022, 11:51
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Польское оружие в действии.
На днях Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в своем твиттере, что Украина получит современный ПЗРК польского производства - «Перун» (PPZR Piorun), который сбивает беспилотники.
Дальность поражения превосходит все аналоги и является 6.4 км. Высота поражения до 4 км.
С помощью ПЗРК «Перун» военнослужащими подразделений противовоздушной обороны 95-й ОДШБр ВСУ и представителей территориальной обороны было уничтожено 2 БПЛА «Орлан-10».
Об этом сообщает пресс-служба 95-й ОДШБр ВСУ.