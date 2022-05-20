Против Степана Путило и Яна Рудика в Беларуси возбудили новое уголовное дело 3 20.05.2022, 11:58

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Степан Путило

В чем обвиняют создателя сетевого ресурса NEXTA?

Против создателя ресурса NEXTA Степана Путило и одного из участников проекта Яна Рудика в Беларуси возбуждено новое уголовное дело. Их обвиняют в «организации и руководстве деятельностью террористической организации» (ч.1 ст.290-5 УК РБ). Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Следственный комитет Беларуси.

Напомним, ресурс NEXTA, а также NEXTA Live и LUXTA были признаны в Беларуси сначала экстремистским формированием, а затем и террористической организацией. С апреля 2022 года ее деятельность на территории Беларуси запрещена.

Ранее против Степана Путило в Беларуси уже было возбуждено несколько уголовных дел. Еще в 2020 году ему выдвинули обвинения в «совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности» ( ч.3 ст.130 УК РБ), а также в «организации массовых беспорядков» (ст. 293 УК РБ) и в «организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ст.342 ).

Белорусская прокуратура обращалась к коллегам в Польше с просьбой выдать Степана Путило. Однако получила отказ.

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