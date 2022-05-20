Ученые узнали, как дельфины узнают друзей на расстоянии 20.05.2022, 11:56

Для них очень важно распознавать своих друзей и врагов.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, для дельфинов-афалин вкус мочи позволяет особям узнавать своих друзей на расстоянии, пишет «Хайтек».

В ходе исследования ученые предложили восьми дельфинам-афалинам образцы мочи знакомых и незнакомых особей. Оказалось, что на изучение мочи знакомых дельфины тратят в три раза больше времени, пробуя ее на вкус — запахи они не способны чувствовать из-за отсутствия обонятельных луковиц.

При этом осмотр гениталий, при котором дельфин прикасается челюстью к гениталиям другой особи, — обычное явление в их социальных взаимодействиях. Как раз это и дает хорошую возможность афалинам узнать вкус чужой мочи.

Команда ученых, в которую входили Сэм Уолмсли и Винсент Джаник из Университета Сент-Эндрюс, отметила, что использование вкуса мочи для поиска «знакомых» очень полезно в открытом океане. Ее шлейф сохраняется еще некоторое время после того, как животное уплыло.

У дельфинов богатый социальный мир, и для них очень важно распознавать своих друзей и врагов, заключают авторы исследования.

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