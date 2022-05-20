Флагманы белорусской экономики бьют рекорды по долгам 20.05.2022, 12:18

Предыдущий рекорд продержался лишь месяц.

Размер чистых обязательств валообразующих предприятий побил исторический максимум. Предыдущий рекорд продержался всего месяц, пишет сайт banki24.by.

Есть три основных вида задолженности — дебиторская, кредиторская и по кредитам и займам. В первом случае это долги перед компанией, во втором и третьем — долги самой компании.

Таким образом, можно высчитать чистый долг в той или иной отрасли. Достаточно сложить кредиторку, кредиты и займы и вычесть из них дебиторку. Это и будут долги на нетто-основе.

Флагманы реального сектора Беларуси развиваются не только за счет собственной оборотки и прибыли, но и за счет заемных ресурсов. Порою заемные ресурсы полностью вытесняют собственные. Поэтому валообразующие предприятия часто оказываются должниками на чистой основе (например, финансового сектора).

Информация о состоянии расчетов флагманских компаний поступает с лагом во времени. В мае самые свежие данные относятся к отчетной дате 1 апреля.

На 1 апреля 2022 года чистая задолженность предприятий-флагманов составила 118,6 млрд BYN. Это рекордное значение задолженности за весь период измерений. Предыдущий максимум отмечался на 1 марта. За 1 квартал 2022 года задолженность увеличилась на 9,5%, за скользящий год (12 месяцев) выросла на 10,2%.

Около 63,2% чистого долга флагманов на 1 апреля приходилось на промышленность. На отчетную дату сумма обязательств промышленников составила 75 млрд BYN.

Размер нетто-долга промышленности стал рекордным за весь период наблюдений. Предыдущий максимум продержался лишь месяц.

Нетто-долги по обрабатывающим отраслям промышленности к 1 апреля достигли 48,6 млрд BYN (рекорд), по горнодобывающим – 3,679 млрд BYN (рекорд), по энергетике – 22,7 млрд BYN (рекорд).

За 1 квартал объем чистой задолженности в промышленности увеличился на 14,7%, в том числе по обрабатывающим флагманам – на 11,8%, по горнодобывающим – на 33,2%, по энергетике – на 18,2%.

За пределами промышленности весомую нетто-задолженность накопили сельское хозяйство (14,7 млрд BYN, рекорд), строительство (3,8 млрд BYN), розничная торговля (8,7 млрд BYN, рекорд), транспорт (4,5 млрд BYN).

В январе-марте 2022-го задолженность в сельском хозяйстве выросла на 3,4%, в строительстве упала на 13%, в розничной торговле (ритейл) увеличилась на 1%, на транспорте выросла на 7,7%.

На 1 апреля официальный курс доллара к белорусскому рублю составил 2,9732 BYN за 1 USD, евро – 3,3084 BYN за 1 EUR. Сравните: на 1 марта официальные курсы были равны 2,7597 BYN за 1 USD и 3,0873 BYN и 1 EUR. Так как задолженность флагманов номинирована в разных валютах, в марте состоялся ее рост в BYN-эквиваленте на размер курсовых разниц.

В апреле сложилась обратная ситуация. К 1 мая официальные курсы доллара и евро достигли 2,6534 BYN за 1 USD и 2,7896 BYN за 1 EUR соответственно. При прочих равных условиях чистые обязательства, которые номинированы в этих валютах, должны снизиться за апрель в BYN-эквиваленте.

Курс белорусского рубля к российскому на 1 мая составил 3,6694 BYN за 100 RUB, хотя на 1 апреля был равен 3,5178 BYN. Из этого следует, что размер RUB-обязательств флагманов Беларуси при прочих равных условиях вырастет за отчетный месяц.

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