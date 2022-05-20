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Флагманы белорусской экономики бьют рекорды по долгам

  • 20.05.2022, 12:18
Флагманы белорусской экономики бьют рекорды по долгам

Предыдущий рекорд продержался лишь месяц.

Размер чистых обязательств валообразующих предприятий побил исторический максимум. Предыдущий рекорд продержался всего месяц, пишет сайт banki24.by.

Есть три основных вида задолженности — дебиторская, кредиторская и по кредитам и займам. В первом случае это долги перед компанией, во втором и третьем — долги самой компании.

Таким образом, можно высчитать чистый долг в той или иной отрасли. Достаточно сложить кредиторку, кредиты и займы и вычесть из них дебиторку. Это и будут долги на нетто-основе.

Флагманы реального сектора Беларуси развиваются не только за счет собственной оборотки и прибыли, но и за счет заемных ресурсов. Порою заемные ресурсы полностью вытесняют собственные. Поэтому валообразующие предприятия часто оказываются должниками на чистой основе (например, финансового сектора).

Информация о состоянии расчетов флагманских компаний поступает с лагом во времени. В мае самые свежие данные относятся к отчетной дате 1 апреля.

На 1 апреля 2022 года чистая задолженность предприятий-флагманов составила 118,6 млрд BYN. Это рекордное значение задолженности за весь период измерений. Предыдущий максимум отмечался на 1 марта. За 1 квартал 2022 года задолженность увеличилась на 9,5%, за скользящий год (12 месяцев) выросла на 10,2%.

Около 63,2% чистого долга флагманов на 1 апреля приходилось на промышленность. На отчетную дату сумма обязательств промышленников составила 75 млрд BYN.

Размер нетто-долга промышленности стал рекордным за весь период наблюдений. Предыдущий максимум продержался лишь месяц.

Нетто-долги по обрабатывающим отраслям промышленности к 1 апреля достигли 48,6 млрд BYN (рекорд), по горнодобывающим – 3,679 млрд BYN (рекорд), по энергетике – 22,7 млрд BYN (рекорд).

За 1 квартал объем чистой задолженности в промышленности увеличился на 14,7%, в том числе по обрабатывающим флагманам – на 11,8%, по горнодобывающим – на 33,2%, по энергетике – на 18,2%.

За пределами промышленности весомую нетто-задолженность накопили сельское хозяйство (14,7 млрд BYN, рекорд), строительство (3,8 млрд BYN), розничная торговля (8,7 млрд BYN, рекорд), транспорт (4,5 млрд BYN).

В январе-марте 2022-го задолженность в сельском хозяйстве выросла на 3,4%, в строительстве упала на 13%, в розничной торговле (ритейл) увеличилась на 1%, на транспорте выросла на 7,7%.

На 1 апреля официальный курс доллара к белорусскому рублю составил 2,9732 BYN за 1 USD, евро – 3,3084 BYN за 1 EUR. Сравните: на 1 марта официальные курсы были равны 2,7597 BYN за 1 USD и 3,0873 BYN и 1 EUR. Так как задолженность флагманов номинирована в разных валютах, в марте состоялся ее рост в BYN-эквиваленте на размер курсовых разниц.

В апреле сложилась обратная ситуация. К 1 мая официальные курсы доллара и евро достигли 2,6534 BYN за 1 USD и 2,7896 BYN за 1 EUR соответственно. При прочих равных условиях чистые обязательства, которые номинированы в этих валютах, должны снизиться за апрель в BYN-эквиваленте.

Курс белорусского рубля к российскому на 1 мая составил 3,6694 BYN за 100 RUB, хотя на 1 апреля был равен 3,5178 BYN. Из этого следует, что размер RUB-обязательств флагманов Беларуси при прочих равных условиях вырастет за отчетный месяц.

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