«Путин очень спешит, у него осталось 2-3 месяца» 20.05.2022, 12:25

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Скоро россияне ощутят на себе влияние санкций.

Как будет развиваться переговорный процесс между Украиной и Россией в будущем? Почему некоторые чиновники в США пытались блокировать выделение помощи Украине? Появятся ли на территории Украины военные базы других государств и какое будущее ждет Россию при дальнейших попытках сохранить лицо Путину? Свое мнение в эфире Апостроф TV высказал политический аналитик из США Армен Чибухчян.

– Ленд-лиз может усилить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Наши военные ожидают это вооружение. Мы знаем, что гаубицы М-777, которые нам обещали, уже в Украине - это официальная информация. Однако Алексей Арестович говорит, что тяжелое вооружение, необходимое для контрнаступления, придет к нам не ранее июля. Поэтому мы почти два месяца будем ждать это вооружение. Почему именно такой срок?

– Я буду ссылаться на руководителя ГУР Украины, который выразил уверенность, что в июле и августе ВСУ вернут и Крым, и Донбасс, насколько я помню. Он выразил уверенность, что ВСУ пойдут в контрнаступление в конце июля – начале августа.

Вы знаете, я слежу за военной ситуацией, и у меня складывается впечатление, что и без ленд-лиза Вооруженные силы Украины неплохо справляются. Правда, это небольшое контрнаступление, но локальными контрнаступательными атаками удается потихоньку, километр за километром, освобождать украинскую землю. Я не хочу спешить, но такое впечатление, что перелом или уже наступил, или мы сейчас находимся в процессе перелома, учитывая моральное состояние российских войск.

Кроме того, многие экономисты прогнозируют, что влияние санкций Россияне начнут реально чувствовать с июля по сентябрь. Сейчас российские власти уверяют, что они перебороли ограничения, что санкции не повлияли. Но мы понимаем, что это для внутренней пропаганды. Перед эфиром я читал, что Россия блокирует украинские порты, и Украина не может вывезти зерно. Во многих странах мира, особенно в Африке, может начаться голод. Это шантаж. По этому вопросу будет собрание, будут решать, как разблокировать украинские порты.

У меня такое впечатление, что поскольку Россия не намеревалась месяцами вести войну, была уверена, что война продлится максимум несколько дней или недель, ей сейчас необходимо закончить как-нибудь эту войну или заморозить. Им нужно время. Я думаю, что для этого сейчас Россия задействует все свои агентурные каналы: тех, кого покупала за нефтедоллары в Европе и, возможно, даже в США. Очень многие связывают того же сенатора Пола с Россией.

Я думаю, Путин понимает, что когда Россияне начнут чувствовать на себе силу санкций, уже нечем будет оправдываться. Это может привести к расшатыванию позиции Путина и самой власти, потому что нет военных удач, нет побед на фронте, плюс экономическое поражение. Они так много врали, что сейчас оправдываться становится все труднее и труднее

Кстати, вот еще одна интересная деталь. Русские пропагандисты уже начали как-то грустить, мягко говоря. Меня удивил пост Маргариты Симоньян несколько дней назад. Не знаю, видели вы его или нет. Она такой "героический" пост выложила в Твиттер. Мол, я знаю, что Ургант вернется, он будет в эфире, нас выгонят, мы не будем оценены, но мы делаем это ради родины.

– То есть это уже был такой плач?

– Да. Они же на самом деле не дураки. Они же понимают ситуацию.

– Ленд-лиз также предусматривает возможность предоставления Украине авиации. Кроме боеприпасов, дронов-камикадзе, дальнобойной артиллерии хотелось бы иметь и авиацию. В частности, говорилось о штурмовиках A-10 Thunderbolt. Мы понимает, что на них нужно долгое время обучаться, но они могли бы обеспечить защиту с воздуха. Как вы считаете, в долгосрочной перспективе Украина может получить эти штурмовики?

– Насчет авиации. Я не военный эксперт, но говорил с ними и знаю, что самое сложное – это освоить авиацию. Иногда несколько месяцев надо на то, чтобы летчики освоили новые самолеты, а иногда и годы. Не знаю, может быть, украинские летчики освоят их и за два месяца. Здесь вопрос в том, как вы правильно сказали, дадут ли Украине такое вооружение?

Предлагаю обратиться к Кристине Квин, которая сделала очень интересное заявление. Она сказала, что США обвиняют в том, что они дают столько оружия, чтобы Украина быстро не побеждала.

– Будто выматывают Россию.

– Да, точно. Во-первых, она опровергла это. Во-вторых, она сказала, что Украина должна решать, что ей необходимо, и какая победа ей нужна. После таких слов мы имеем право предположить, что Украина получит оружие, которое в силах освоить за короткое время. Возьмем, например, F-16. Украинские летчики не могут освоить их за полгода или год. Эта помощь может быть неэффективной, даже если сейчас передадут F-16.

Как мы отметили, основные события должны быть в июле и августе. Мы ждем развязки до сентября. Если мы пойдем по логике интервью (Кристины Квин, - "Апостроф"), я думаю, что это сигнал, что Украина получит все необходимое. Для этого Украина должна объяснить союзнику США, какая победа ей нужна. По логике поверенной в делах США, если Украина хочет пойти до конца, тогда она получит то оружие, которое ей нужно, чтобы пойти до конца. Логика такая.

– В Конгресс США была внесена резолюция об использовании американской армии в Украине. Ее внес республиканец Адам Кинзингер. Он отметил, что американских военных следует отправить в Украину, если Путин усилит войну. Как вы думаете, возможно ли это? По вашему мнению, при каких условиях Америка могла бы ввести своих военных на территорию нашей страны?

– Вы знаете, я был одним из немногих политических обозревателей, который, когда все говорили, что США и союзники НАТО не введут войска в Украину, предположил, что может сложиться такая ситуация, при которой союзники все-таки вмешаются. Я несколько раз приводил в пример военно-морские учения Sea Breeze, которые в прошлом году, проходили в Украине, на Черном море. Более 36 стран участвовали в этих учениях.

Я не случайно упомянул зерновой кризис. Опять же, я не военный эксперт и могу себе позволить в этом вопросе ошибиться. Разблокировать порты можно в двух случаях. Первый – если договориться с Россией. Мы понимаем, что Россия без уступок, без торгов, без получения каких-то политических дивидендов и территорий - не договорится. Весь этот шантаж делается именно для того, чтобы сохранить морду лица Путина.

Второй вариант, насколько я понимаю, это введение военно-морских сил союзников в Чёрное море, чтобы разблокировать порты.

– Очень интересно услышать ваше мнение еще об одном вопросе. После победы США и Великобритания возможно захотят иметь на территории Украины военные базы. Будет Украина в НАТО или нет, но такие амбиции могут возникнуть. В частности, возможно будут морские базы. Как вы считаете, есть ли реально такой запрос в правительствах Соединенных Штатов и Великобритании? Насколько было бы уместно иметь этим странам иметь свои военные базы на территории Украины?

– Во-первых, давайте опять же вспомним Кристину Квин, которая намекнула, что Украина не потеряла шансы вступить в НАТО. При чем план действий по членству не обязателен.

Во-вторых, я помню, что Украина и Великобритания подписали договор. Насколько я знаю, сейчас в Великобритании готовится военный корабль для Украины. После этого даже был подписан военный договор о совместном кораблестроении в Украине.

То есть все это подтверждает вашу версию о том, что в случае победы Украины военно-морские силы и США и Великобритании могут присутствовать в Украине и обеспечивать безопасность Украины. Особенно – важных морских путей.

Сейчас этот зерновой кризис будет очень важным подспорьем именно для основания, почему США или Великобритания, или другие партнеры по НАТО, или западные партнеры должны обеспечивать безопасность портов Украины.

– Поговорим о переговорах между Украиной и Россией. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что этот процесс приостановлен, поскольку после встречи в Стамбуле существенных изменений не было, а российская делегация остается в своем стереотипном мышлении. Он добавил, что любая война все равно будет завершаться за столом переговоров. Приостановление переговорного процесса на таком уровне, с дипломатической точки зрения, на что может указывать?

– На переговорах Россия должна изменить свою позицию. Сейчас Украина не в том положении, чтобы идти на какие-то уступки, особенно после Бучи и Мариуполя. И общественность не поймет, и, я думаю, это будет нелогично, учитывая те успехи, которые ВСУ имеют на поле боя. Это логично, что сейчас переговоры заморожены. Те абсурдные требования, которые Россия выдвигала до этого времени, никак не могут быть приняты Украиной после Бучи и Мариуполя.

Мне кажется, что переговоры сейчас ничего не решают. Они возобновятся тогда, когда одна из сторон будет понимать бесперспективность продолжения войны.

– Как вы считаете, какой урон должен быть нанесен России, чтобы в кремле действительно пошли на переговоры, и был подписан если не мирный договор, то хотя бы промежуточный?

– Промежуточный договор, я думаю, вопроса не решит. Нужен такой договор, который полностью бы обеспечил безопасность Украины и гарантировал бы непродолжение военных действий. Это самое главное.

Поражение на поле боя и действие экономических санкций постепенно приведут Россию в чувства. Когда они придут в чувства и российская элита поймет, что уже не удается нагло лгать и обманывать свой народ, они сами попытаются сменить власть, попробуют выйти из ситуации. Это мое мнение.

Потому что если Россия решит пойти до конца для сохранения лица одного человека, это может привести к распаду российской федерации и независимости многих республик, которые очень давно потирают руки. Тот же Рамзан Ахматович очень ловко может воспользоваться моментом. Поэтому для сохранения российской федерации попытку такую, я думаю, предпринимать они будут, если там есть хоть какая-то элита и она соответствует статусу элиты.

Отвечаю на ваш вопрос: угроза распада российской федерации, угроза образования независимых государств, которые сейчас находятся в составе российской федерации, обязательно приведут к завершению этого конфликта. Или, по крайней мере, будет промежуточный договор, а потом начнутся переговоры по окончательному мирному договору.

– Подоляк отметил, что Украина не выходит из переговоров окончательно. Впрочем, росСМИ кричат, что Украина не хочет мира. Какие конкретно должны быть условия, чтобы две стороны сели за стол переговоров, и чтобы они прошли успешно для Украины.

– Все зависит от военных действий. Будем реалистами, если ВСУ будут продолжать выгонять оккупантов из страны, все будет по плану и все будет хорошо для Украины. Здесь я хочу снова подчеркнуть: почему я, когда анализирую, цитирую Кристину Квин? Потому что мы не можем исключить Запад. Мы знаем, как президент Зеленский высказался о звонке Макрона, что ему сказал Макрон. Мы исходим из того, что хотя бы США и Великобритания будут верны тем принципам, которые они озвучили: какой будет победа, должна решить Украина. Если мы верим США и Великобритании, исходим из этих принципов, тогда можно анализировать ситуацию в этом ключе.

Не будем исключать, что сейчас могут происходить закулисные переговоры. Кто-то хочет кому-то лицо спасти, да? Может быть, некоторые европейские страны. Сейчас говорят про тройку Драги-Макрон-Шольц. Однако Шольц очень воодушевленно выразился насчет вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Для гарантированной победы нужна победа на поле боя.

И самое главное, о чем американцы все время твердят, – нужна такая победа, которая бы ослабила Россию на многие годы и десятилетия. Только в этом случае Украина и весь Запад будут чувствовать себя в безопасности и будут уверены, что мировой порядок не будет нарушен.

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