закрыть
20 мая 2022, пятница, 14:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили российскую «Хреновину»

5
  • 20.05.2022, 12:39
  • 6,432
В Беларуси запретили российскую «Хреновину»

Введен запрет на ввоз и продажу товара, а продукт должен быть изъят.

Речь идет про Кетчуп томатный 2-й категории «Хреновина» с маркировкой «Тихвинский уездъ». Госкомитет Беларуси по стандартизации включили его в список опасной продукции. Введен запрет на ввоз и продажу товара. Продукт должен быть изъят.

Кроме «Хреновины», недавно ГКС внес в список опасных:

вяленую пищевую рыбную продукцию: Кальмар (Гигас) полоски со вкусом краба, Минтай «Традиционный» (рваный) филе, Кальмар Гигантский полоски, «Императорский полосатик» сушено-вяленый Mene maculata (пласт), Кальмар (Гигас) паутинка «Светлая» (стандарт), — производства «Синтез-ресурс»;

кетчуп «Шашлычный» торговой марки «Лорефуд»;

конфеты неглазированные с желейными корпусами с начинкой «РОЖКИ-ЕДИНОРОЖКИ»

изделия кондитерские мучные: вафли неглазированные с кремовой начинкой со вкусом карамели «Мулатка».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Под черным обелиском
Под черным обелиском Ирина Халип
Путин в придуманной реальности
Путин в придуманной реальности Владислав Иноземцев
Дело идет к разгрому
Дело идет к разгрому Альфред Кох
В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив