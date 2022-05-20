В Беларуси запретили российскую «Хреновину» 5 20.05.2022, 12:39

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Введен запрет на ввоз и продажу товара, а продукт должен быть изъят.

Речь идет про Кетчуп томатный 2-й категории «Хреновина» с маркировкой «Тихвинский уездъ». Госкомитет Беларуси по стандартизации включили его в список опасной продукции. Введен запрет на ввоз и продажу товара. Продукт должен быть изъят.

Кроме «Хреновины», недавно ГКС внес в список опасных:

вяленую пищевую рыбную продукцию: Кальмар (Гигас) полоски со вкусом краба, Минтай «Традиционный» (рваный) филе, Кальмар Гигантский полоски, «Императорский полосатик» сушено-вяленый Mene maculata (пласт), Кальмар (Гигас) паутинка «Светлая» (стандарт), — производства «Синтез-ресурс»;

кетчуп «Шашлычный» торговой марки «Лорефуд»;

конфеты неглазированные с желейными корпусами с начинкой «РОЖКИ-ЕДИНОРОЖКИ»

изделия кондитерские мучные: вафли неглазированные с кремовой начинкой со вкусом карамели «Мулатка».

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