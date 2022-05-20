В США придумали, как снизить цену на российскую нефть 1 20.05.2022, 12:42

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Новость анонсировала глава Минфина Джанет Йеллен.

Министры финансов и главы центробанков стран группы G7 обсудили проект картеля покупателей для контроля цены на российскую нефть. Новость анонсировала глава Минфина США Джанет Йеллен, передает officelife.media.

«Многие, включая меня, находят это привлекательным», — заявила Джанет Йеллен.

Министр добавила, что замысел в том, чтобы картель устанавливал потолок цены на сырье из России. Так удастся снизить доходы РФ, не создавая «большую нагрузку на мировую экономику».

Партнеры США в этом проекте обязуются обеспечить поступление «некоторого количества российской нефти на рынок для поддержания мировых цен на низком уровне».

Йеллен ожидает, что, сохранив поступление части российской нефти на рынок, удастся «не повышать мировые цены».

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