Российские таможенники конфискуют белорусские сигареты 1 20.05.2022, 12:36

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На этот раз — в Псковской области.

Сотрудники мобильной группы Псковской таможни в Усвятском районе обнаружили в микроавтобусе из Беларуси 27,5 тысяч пачек белорусских сигарет, сообщает портал «Виртуальная таможня» со ссылкой на пресс-службу СЗТУ. Предварительную стоимость табачной продукции оценили в 1,4 миллиона российских рублей.

В микроавтобусе находились два человека, граждане Беларуси и России, документов на перемещаемый товар у них не было. Сигареты переданы в территориальное подразделение УМВД России по Псковской области для принятия мер в рамках имеющихся полномочий.

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