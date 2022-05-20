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Российские таможенники конфискуют белорусские сигареты

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  • 20.05.2022, 12:36
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Российские таможенники конфискуют белорусские сигареты

На этот раз — в Псковской области.

Сотрудники мобильной группы Псковской таможни в Усвятском районе обнаружили в микроавтобусе из Беларуси 27,5 тысяч пачек белорусских сигарет, сообщает портал «Виртуальная таможня» со ссылкой на пресс-службу СЗТУ. Предварительную стоимость табачной продукции оценили в 1,4 миллиона российских рублей.

В микроавтобусе находились два человека, граждане Беларуси и России, документов на перемещаемый товар у них не было. Сигареты переданы в территориальное подразделение УМВД России по Псковской области для принятия мер в рамках имеющихся полномочий.

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