СМИ: ВСУ могли подбить еще один русский корабль во время боев за Змеиный 5 20.05.2022, 12:59

11,622

Речь идет о разведывательном судне «Экватор».

ВСУ могли затопить разведывательный корабль оккупантов во время боев за Змеиный, пишет УНИАН.

Журналисты, исследователи войны, обратили внимание на то, что в РФ простились со старшим мотористом электромеханической боевой части СРЗК «Экватор» – старшим матросом Хатажуковым Муратом Хусеновичем.

Отмечается, что старший матрос СРЗК «Экватор» погиб 7 мая 2022 года - он участвовал в так называемой «специальной военной операции», в том числе в «обороне стратегически важного объекта в Черном море - острова Змеиный».

Не исключено, что во время боев за Змеиный тот же «Bayraktar TB2» мог, как минимум, повредить разведывательный корабль оккупантов, что не может не радовать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».