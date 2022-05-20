«Скоро палатки тут ставить будем» 2 20.05.2022, 13:07

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Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Почему люди с 4-х утра занимают очередь возле ГАИ в Барановичах?

«Выпускники автошкол не могут попасть на пересдачу практического экзамена в МРЭО ГАИ Барановичского ГОВД, так как в день к испытаниям допускаются около десяти человек. Очередь приезжают занимать в 3.30!» – пожаловалась читательница. Действительно ли это так и что случилось, узнал Intex-press.

Четверг, 19 мая. На часах 7.15. У МРЭО ГАИ, несмотря на то, что отдел начинает работу с 8.00, большая очередь. Я насчитала 25 человек. Большинство из них, как оказалось, действительно приехали на пересдачу экзамена «по городу». Среди них не только жители Барановичей. Есть и те, кто приехал из Ляховичей и Ганцевичей.

Дежурят с 2 часов ночи

– Я приехал сюда в 3.30 утра и уже был восьмой по очереди, а некоторые, знаю, занимают очередь чуть ли не с вечера, чтобы оказаться в первой десятке, – рассказывает Intex-press житель Барановичей, – Почему в десятке? Потому что принимают около 10 человек в день. Но могут и семь принять. Так что не факт, что я пройду.

По словам мужчины, в МРЭО он приезжает уже седьмой раз, и никак не попадет на пересдачу.

Мужчина, который стоит первым в очереди – Александр, говорит, что дежурит с 2 часов ночи.

– Надеюсь, что сегодня пройду и сдам, – говорит он и отмечает, что это уже не первая его попытка попасть на экзамен.

К нашему разговору подключаются женщины. Обе – из Ляховичского района. Очередь заняли в 5.30. Одна приехала сдавать сама, вторая заняла очередь для мужа.

– Я приехала в 5.30 и уже была одиннадцатая по очереди. Третий раз не могу попасть. Теорию и автодром сдала, а город никак, – возмущается женщина. – А если и удастся сегодня попасть в список тех, кому сдавать, то как этот экзамен сдать? Ночь не спишь, пока доедешь, потом пока дождешься открытия МРЭО, потом пока с документами разберешься. К экзамену уже ничего не соображаешь!

Та, что заняла очередь мужу, говорит, что это третья попытка.

– Полное безобразие! Почему не организовать электронную очередь, чтобы можно было заранее записаться, приехать спокойно, сдать документы и пройти экзамен. А так приезжаешь рано и не знаешь, попадешь или нет, – сетует женщина.

И я понимаю: если бы я пришла на пересдачу экзамена по городу в 7 утра, то шансов у меня уже не было бы вообще.

«Теорию сдал с первого раза, а тут – никак»

В очереди люди между собой говорят, что такая ситуация началась с января 2022 года. Почему так происходит? Никто толком не знает. Одни предполагают, что дело в маленьком количестве автомобилей, на которых сдают экзамен. Другие утверждают, что для такого количества желающих мало двух экзаменаторов, ведь это не теорию сдать – нужно с курсантом в город выехать, поездить по улицам, а это все время. Третьи считают, что «таким образом бюджет пополняют, ведь каждая пересдача – 50 рублей».

– Я думал, что тяжело будет сдать теорию, но теорию сдал с первого раза, а вот на вождение никак не могу попасть, – делится один из мужчин.

– Приезжала вчера, была здесь в 6.40, в очереди –23-й. Сегодня приехала на час раньше и 14-я. Наверное, завтра нужно еще на час раньше приехать, потому что вряд ли сегодня попаду, – вздыхает стоящая рядом женщина. – Или уже вообще не уезжать, а сидеть тут до завтрашнего утра? Тогда точно буду первой.

На скамеечке сидит мужчина, рядом складной стульчик. Поясняет, что сидел на этом стульчике, пока ворота на территорию МРЭО были закрыты.

– Был здесь в 4 утра и по счету девятый. Наверное, шансов у меня сегодня записаться и попасть на экзамен мало. Это уже четвертая моя попытка. Пару дней назад очередь до ворот стояла, – говорит он и со смехом добавляет, что, «наверное, скоро тут палатки ставить будем».

Взяли восемь человек

К открытию МРЭО в очереди насчитывалось более 50 человек. Не только на пересдачу – кто-то приехал водительское удостоверение менять, кто-то машину с учета снят или, наоборот, поставить.

Чем ближе к 8.00, тем больше волнение. Женщины нервно смеются, что может стоит бизнес замутить: занимать очередь с вечера и потом продавать.

8.00. Двери открываются. Я вместе со всеми захожу в МРЭО. За считанные секунды в фойе выстраивается очередь – точно так, как стояли на улице, никто не пытается влезть и занять не свое место.

На пересдачу вождения по города взяли только 8 человек, остальные, расстроившись, вышли.

– Да что у них персонала не хватает?! Или машин?! Сделали бы уже, наконец, и вправду электронную очередь, и не надо было бы тут стоять часами, – не выдерживает один из мужчин, в очередной раз не попавший на экзамен.

– Можно, конечно, пожаловаться. И я знаю, что жаловались, но ситуация так и не изменилась, – замечает другой. – Говорят, те, кто принимает экзамен, в день не могут принять больше людей.

Intex-press попытался узнать, с чем связаны такая ситуация с переэкзаменовкой, однако в МРЭО ГАИ Барановичского ГОВД отвечать на этот вопрос отказались.

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