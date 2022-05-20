«Белтелеком» предложил включить в коммуналку белорусам новые обязательные расходы 17 20.05.2022, 13:19

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Сколько будут собирать с каждой квартиры?

Представитель «Белтелекома» Виктор Канюшик рассказал, какие дополнительные коммунальные услуги, возможно, будут оплачивать белорусы.

По его словам, предприятие готово оборудовать многоэтажные дома в Минске камерами видеонаблюдения. И собирать за это с жильцов абонплату.

«Для оснащения всего многоквартирного жилфонда системами видеонаблюдения в достаточном объеме требуется 100 тыс. камер. Мы готовы установить их и другое оборудование, необходимое для работы системы, за свой счет», — передает его слова агентство «Минск-Новости».

Он добавил, что жильцам нужно будет вносить абонентскую плату по 2,3 рубля с квартиры в месяц. Видеонаблюдение планируют включить в жировку как основную коммунальную услугу.

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